[{"available":true,"c_guid":"226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","shortLead":"A magyar teniszezők közül egyéniben így már csak Marozsán Fábián maradt versenyben a melbourne-i tornán.","id":"20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/226c2f35-a9af-49a6-9236-ad73eecaed1d.jpg","index":0,"item":"ff0f33f0-f3b5-4ab3-8e39-3e3d8d29a854","keywords":null,"link":"/sport/20250114_bondar-anna-australian-open-tenisz-vang-ja-fan","timestamp":"2025. január. 14. 05:58","title":"Bondár Anna búcsúzott az Australian Open első körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában is sokat segíthet.","shortLead":"Drónok segítségével tárták fel Grúziában azt a 3000 éves erődöt, amely a nagyvárosok kialakulásának tanulmányozásában...","id":"20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a07246f-0b39-4db3-aa43-d71d6f1bbdbc.jpg","index":0,"item":"df7b71ca-5216-49c8-a089-a5ac8267a2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_gruzia-erod-dmanisis-gora-regeszet-feltaras","timestamp":"2025. január. 13. 13:03","title":"Találtak egy 3000 éves erődöt. Majd elszáradt a fű, és kiderült, hogy negyvenszer nagyobb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg a kapcsolatunk, ha túl szoros, nem a korának megfelelő érzelmi kapcsolódás jön létre, és ártunk-e vagy használunk azzal, ha mindent „őszintén”, már-már túl őszintén megosztunk vele?","shortLead":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg...","id":"20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8.jpg","index":0,"item":"0b9488af-96ca-4eb4-ac14-4c6a430fb16f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","timestamp":"2025. január. 14. 12:46","title":"Ezért ártalmas, ha a gyerekem a lelki társam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének megfilmesítése a Netflixen sorozatként.","shortLead":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García...","id":"20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8.jpg","index":0,"item":"b83937f3-b37b-4982-a646-ff1780b28909","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","timestamp":"2025. január. 13. 19:30","title":"Botrányokon és nehézségeken át vezetett az út a Száz év magány-sorozatig, amit a kritika is vegyesen fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51900c50-4fb6-439a-8245-333ee416a0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő azt mondta egy interjúban, hogy még nincs teljesen túl a baleset traumáján.","shortLead":"A színésznő azt mondta egy interjúban, hogy még nincs teljesen túl a baleset traumáján.","id":"20250114_szasz-julia-nemzeti-szinhaz-baleset-trauma-uj-szerep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51900c50-4fb6-439a-8245-333ee416a0ac.jpg","index":0,"item":"626c70b4-1296-41c0-a86c-e78b7565d4d2","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_szasz-julia-nemzeti-szinhaz-baleset-trauma-uj-szerep","timestamp":"2025. január. 14. 13:44","title":"Szász Júlia: Nem tudnék, nem is akarok visszaállni a Nemzeti Színház színpadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","shortLead":"Úgy fest, sokat fogunk még hallani a Yangwang U9-ről. ","id":"20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb60eda9-8a1d-4ab4-97fe-07838ef90506.jpg","index":0,"item":"8c7bfa1e-adf0-40ec-ad29-93dcece2cf67","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_BYD-szuperautoja-tancol-de-a-rendorok-nem-ertekeltek-video","timestamp":"2025. január. 14. 08:36","title":"Az utcán „táncolt” a BYD szuperautója, de a rendőrök nem értékelték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","shortLead":"A nyitható tetejű vadonatúj Mercedes-Maybach sportkocsi alapára bőven több, mint 100 millió forint felett alakul.","id":"20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f8811a-1556-4cbf-8061-af12f157a145.jpg","index":0,"item":"cb6041a6-88ee-4e90-a136-82f6649d6779","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_rekorddraga-uj-mercedes-maybach-erkezett-Magyarorszagra","timestamp":"2025. január. 13. 06:41","title":"Rekorddrága új Maybach érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]