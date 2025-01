Alig ért véget az Egyesült Államok 47. elnökének, Donald Trumpnak a beiktatása, a tinta szinte még meg sem száradt első elnöki rendeletein, amikor befutott hozzá a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) kérése, hogy vizsgálja meg a sportág létjogosultságát a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2019-ben megfosztotta az IBA-t attól a jogától, hogy a jövőben ők szervezzék és rendezzék az olimpiai játékok programját, mert aggályok merültek fel a szervezet pénzügyeivel, vezetésével és a bíráskodással kapcsolatban is. A feladatok így a NOB-ra hárultak a tokiói és a párizsi olimpián is, az azonban már nyáron kiderült, hogy a NOB Los Angelesben nem vállalja magára a boksztorna megrendezését, így veszélybe került a sportág jövője az ötkarikás játékokon. Az IBA tehát az amerikai elnöknél kér erősítést:

„A NOB bejelentése szerint az ökölvívás nem lesz része a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjának, ezért nagyra értékelnénk, ha az amerikai kormány foglalkozna ezzel az üggyel. Őszintén reméljük, hogy Los Angelesben is része lesz az ötkarikás játékoknak a boksz, és a sportág iránti őszinte szeretet nagyszerű bemutatóját láthatjuk majd”

– áll az IBA Trumpnak címzett levelében, amelyben üdvözölték, hogy a frissen hivatalba lépett amerikai elnök nem támogatja a „biológiai férfiak” nők közötti versenyzését.

Imane Helif történetével, a körülötte kialakult helyzettel és azzal, hogy a „biológiai férfi” kifejezés miért nem helytálló, ebben a cikkben már foglalkoztunk. Párizsban az algériai bokszoló ellen kieső Hámori Luca korábban arról beszélt a HVG-nek, hogy úgy készül, 2028-ban is része lesz az olimpiai programnak az ökölvívás, és nem is akar belegondolni, mi van, ha mégsem.

Donald Trump a múltban ugyan több sportligát és sporttal kapcsolatos kezdeményezést is tönkretett már, azt nem lehet tőle elvenni, hogy a ’90-es években személyes feladatának érezte az ökölvívás népszerűsítését, ennek köszönhetően többek között Mike Tysonnal is jó kapcsolatba került.

