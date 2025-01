Megkezdte az idei felkészülést Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó – jelentette be a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke az M4 Sportnak nyilatkozva.

A szervezet novemberben jelentette be, hogy Milák új edzője Szabó Álmos lesz, aki a paraúszók vezetőedzője is. Wladár Sándor elmondta: nemrég konzultált is Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, valamint Markovits Lászlóval, a Vasas és Gergely Istvánnal, a Honvéd elnökével arról, hogyan tudja Szabó összehangolni a két feladatkörét.

„Abban maradtunk, és én is ezt követem, hogy tabula rasa van. Tehát, hogy ne beszéljünk a múltról. Arról, hogy mi történt 2024. december 30-a előtt, szerintem már nincs sok értelme beszélni (…), én sem akarok most már” – magyarázta Wladár.

Miután bejelentették, hogy Virth Balázs után Szabó lesz Milák edzője, az úszószövetség elnöke úgy fogalmazott: az úszó „felkészülésének fókuszában a 2025-ös, szingapúri világbajnokság áll, amelyen hasonló eredményeket szeretne elérni, mint 2022-ben, amikor utoljára szerepelt vébén”.

Milák Kristóf a 2023-as világbajnokság előtt jelentette be, hogy szünetet tart. Ősszel a megbeszélt időpontban nem kezdte el az edzéseket, ami a nagyközönség számára akkor vált világossá, amikor kiderült, hogy a vele reklámozott budapesti világkupán sem indul. Attól kezdve a párizsi olimpiáig hivatalosan semmit sem lehetett tudni a felkészüléséről, az úszószövetség vezetése, a szövetségi kapitány és Virth Balázs is többször is nyilatkozott erről. Emiatt Hosszú Katinka kemény üzenetet fogalmazott meg, szerinte megkárosították Milák felkészülését.

Milák Párizsban mégis hozta, amit Tokióban: egy arannyal és egy ezüsttel zárt. Miután véget értek a versenyei, Virth egy nyilatkozatában kijelentette, hogy az úszónak új impulzusokra és edzőre van szüksége.

Később kiderült, hogy Milák nem jelölte meg az arra szolgáló űrlapon, hogy a felkészülését Virth irányította, ezért az edző nem kapta meg az úszó párizsi eredményei után járó állami pénzeket, kitüntetést. Az Év sportolója-szavazás edzői szekciójában sem volt jelölt a szakember, amit Wladár így értékelt:

Az úszószövetség elnökével készült teljes interjút péntek délután teszik közzé.