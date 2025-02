Minden sportrajongónak van egy titkos kedvenc hangja, aminek hallatán mosolyra görbül a szája. Az autósport szerelmeseinek ilyen a V8-as motor dorombolása, a kosárlabdafanoknak a gyűrűbe behulló, csak a hálót érintő labda surranása, az amerikaifoci-szurkolóknak pedig a vállvédők és a sisakok csattanása. És van egy egyelőre kevésbé ismert sportág, amelyet ha behunyt szemmel hallgatunk, olyan érzésünk lehet, mintha valaki másodpercenként felbontana egy pezsgősüveget.



Ez a játék a pickleball, ami a tenisz, a tollaslabda és a pingpong elemeit vegyíti, világszerte pedig több mint tízmillióan játsszák. Mint oly sok minden más, a pickleball is a tengerentúlról származik. A legenda szerint valamikor az 1960-as évek közepén, egy napsütéses nyári délutánon a Pritchard család gyermekei unatkoztak, így arra kérték apjukat, Joelt – aki később az Egyesült Államok Kongresszusában és Washington alkormányzójaként is dolgozott –, hogy találjon ki nekik egy új játékot. A hátsó kertben lévő tollaslabdapályán leengedték a hálót derékmagasságig, a labdát egy lyukacsos műanyag labdára cserélték, a fészerben talált furnérlemezből pedig ütőket faragtak. Néhány próbajáték után finomítottak a szabályokon és az eszközökön, majd másoknak is megmutatták új találmányukat.

A játék nevének eredetéről megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint a pickle boat kifejezés után kapta a nevét. Ez egy olyan hajó, amelynek a legénységét silányabb, a többi hajóról lemaradt tengerészekből toborozták. A feleséget, Joan Prithchardot a sport ezekre a hajókra emlékeztette, utalva arra, hogy több labdajáték elemeit gyúrták össze, mire megszületett a pickleball. Egy másik, széles körben elterjedt legenda szerint a játék a család kutyájáról, Picklesről kapta a nevét, de ezt később a feltaláló cáfolta: előbb született meg a név és csak utána került a családhoz a kutya, akit emiatt kereszteltek Picklesnek.

A játék gyorsan divatba jött a washingtoni Bainbridge Islanden, majd a család Hawaiira is elvitte, ahol pukaball néven vált ismertté (a puka lyukat jelent hawaii nyelven, utalva a labdára). Európában csak az utóbbi néhány évben terjedt el, de mivel könnyen, gyorsan megtanulható és viszonylag egyszerű játék, egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Hogy mást ne mondjunk, olyan sportolók és hírességek is rákaptak, mint a legendás teniszes házaspár, Andre Agassi és Steffi Graf, az amerikai focista Tom Brady, a kosárlabdázó LeBron James, az énekesnő Taylor Swift vagy a színészek közül George Clooney, Leonardo DiCaprio és Emma Watson. A sztárok leginkább azért szeretik ezt a játékot, mert amellett, hogy jó kikapcsolódás, kiváló edzésként is szolgál: fokozza a szív- és érrendszer működését, fittebbé és erősebbé tesz.

Akadnak persze olyanok is, akiknek nem nyerte el a tetszését a sportág. A nemrégiben visszavonult Andy Murray, aki pályafutása befejezése után Novak Djokovics edzője lett, nem kifejezetten rajong a pickleballért.

Tudom, hogy nagyon népszerű, különösen az Egyesült Államokban, de nem nekem való. Idegesít ez a pukkanó hang (amikor a labda és az ütő találkozik) és különben is, túl könnyű ez a játék

– jelentette ki a Pedestrian TV-nek adott interjúban, azt azonban megjegyezte, hogy a pickleball szórakoztatónak tűnik és jó közösségteremtő elfoglaltság.

Lehet, hogy Murrayből nem lesz profi pickleballjátékos, de mi a helyzet más teniszezőkkel? A női világranglistát vezető Arina Szabalenka az Australian Open előtt részt vett egy versenyen, de vélhetően számára egyelőre nem jött el az ideje, hogy lecserélje a teniszütőjét. A négyszeres Grand Slam-győztes és olimpiai bajnok Jack Sock viszont váltott visszavonulása után, 2023-ban pickleball-profinak állt és jelenleg a 10. helyen a Professional Pickleball Association (PPA) ranglistáján. De olyan legendákat is elkapott a hype, mint Andre Agassi és John McEnroe, ők ketten 15 Grand Slam-tornát nyertek összesen és a pickleballpályán is vérre menő csatákat vívnak.

Magyarországot 2017-ben vette be a pickleball, két évre rá pedig már országos bajnokságot is rendeztek hazánkban. Az egyik legnagyobb hazai sportszergyártónál a felszerelések széles választékából lehet választani, bár azt hozzá kell tegyük, hogy nem a legolcsóbb sport: ugyan 24 ezer forintért is lehet már ütőt kapni, a felső határ azonban 90 ezernél áll meg.

A sportág lassan az egész világon hódítani kezd, január végén az Australian Opennek is otthont adó Melbourne Parkban rendeztek nemzetközi tornát, de Indiában, Kanadában, Ázsiában és Európában is lesznek idén ranglistás versenyek. Ha ilyen ütemben fejlődik a pickleball, akkor LeBron Jamesnek igaza lesz, és 2030-ra akár 40 millió játékost is számlálhat majd a sportág.

Nyitóképünkön Kim Layton és Grace Thomas pickleball játékosok egy mérkőzésen. Fotó: AFP / NurPhoto / Artur Widak