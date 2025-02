Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban évekre eltüntetett alapítójának meghívása egyértelmű jelzés, hogy a Kínai Kommunista Párt barátságosabb hangvételre váltana, és javítaná a hangulatot az ország magánszektorában.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő elnöklése az állami vezetők és a nagy techcégek szimpóziumán, valamint az Alibaba korábban...","id":"20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297ebafd-6af6-4bd2-8181-9002ee8c3c7a.jpg","index":0,"item":"dc8f2314-d1b5-48b2-800f-24d4947a17f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250215_Hszi-Csin-ping-AI-MI_Jack-Ma-DeepSeek-USA-technologia","timestamp":"2025. február. 15. 08:00","title":"Hszi Csin-ping előszedi Jack Mát, hogy a DeepSeek alapítójával közösen nyomják le Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”, a hajnali órákban a jegyzettömbje fölé görnyedő srác hamarosan mégis a markában tartotta a fél világot.","shortLead":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”...","id":"20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0.jpg","index":0,"item":"d572657f-9b94-4634-a978-feb902cead41","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","timestamp":"2025. február. 15. 15:00","title":"„Bármi, amit el tudok énekelni, az dal, bármi, amit nem tudok énekelni, az vers” – ezt a Bob Dylant idézi meg a Sehol se otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2682fc98-dc9d-48c1-9aee-9b26e3152482","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet minden elképzelhető területén előfordul, hogy megrekedünk – például a munkánkban vagy a párkapcsolatunkban. 