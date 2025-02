Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","shortLead":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","id":"20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"42f89a6b-c49c-4ca7-927f-bc355a871ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 10:41","title":"„Jelentős legális jövedelemmel rendelkezik jelenleg is” – ezt válaszolta Polt Péter arra, hogy miből van pénze Schadl Györgynek megváltani a lefoglalt értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is tiltott anyagot találtak. Sporttársai jó része szerint túl enyhe a büntetése, hiszen akár két évet is kaphatott volna. ","shortLead":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is...","id":"20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef.jpg","index":0,"item":"787cc28f-c0a5-4d84-96eb-319b574d29bc","keywords":null,"link":"/sport/20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"„Egymillió mérföldre van a doppingtól”, mégis újra megrázta a teniszvilágot Jannik Sinner ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést amerikai kutatók annak kapcsán, hogy a mesterséges intelligencia immár a chiptervezés eddig ismert határait is feszegeti.","shortLead":"Vajon megbízhatunk-e olyan rendszerekben, amelyek működési folyamatait nem értjük teljesen? – tették fel a kérdést...","id":"20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac4f2937-ff0e-44bb-adfe-f032b96fda81.jpg","index":0,"item":"11630db4-25c2-4956-946e-d6b599da01b8","keywords":null,"link":"/360/20250217_inverz-tervezes-chipdizajn-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 17. 16:00","title":"Szabad-e úgy chipet tervezni, hogy közben senki nem igazán érti, mi történik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","shortLead":"A tranzakciós díjak tavaly őszi megemelése után tovább nőnek a terhek.","id":"20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1428d8eb-9f56-4d84-9260-1d74fb47a8be.jpg","index":0,"item":"2776647a-75fe-4837-bbf5-94e4ade80d47","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_bankok-dijemeles-vallalkozok-vallalkozasok-penzforgalmi-szamla","timestamp":"2025. február. 17. 08:51","title":"A vállalkozók sem ússzák meg a banki díjemeléseket, kilenc pénzintézet már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát a Financial Times szerzője.","shortLead":"J.D. Vance alelnök müncheni beszéde után, a rijádi béketárgyalás előtt elemzi az Egyesült Államok és az EU viszonyát...","id":"20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822e2337-37f6-4838-b182-30aff83376ba.jpg","index":0,"item":"1ca6e4ee-2654-435d-849b-a0f11c97fac2","keywords":null,"link":"/360/20250218_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Gideon Rachman: Amerika immár ellenség, amely fenyegeti a demokráciát Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]