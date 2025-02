Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha épül több új lakás.","shortLead":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha...","id":"20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"01991c97-9571-4d9e-b3ec-06beb7a25c4c","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","timestamp":"2025. február. 26. 14:00","title":"Felveri az ingatlanárakat a Nagy Márton-i pénzeső az átlagos magyar család számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői gárdával – a jelek szerint az új műsorhoz új férfi kell. Közben a kínai egyetem budapesti kampuszáról szóló megállapodás továbbra is érvényben van.","shortLead":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői...","id":"20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a.jpg","index":0,"item":"c0f15557-9b17-47ee-b955-2cca1b5dab75","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 11:40","title":"A Fudan Alapítvány halott, a kínai egyetemi projekt nem teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz, hogy beteljesüljön a népi bölcsesség, és mindössze napi egy alma elfogyasztásával egészségesek maradjunk? ","shortLead":"A gyümölcsök tele vannak vitaminokkal és más, az emberi szervezetnek hasznos tápanyaggal, de vajon ez elég lehet ahhoz...","id":"20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03.jpg","index":0,"item":"52175276-dcf7-4cef-b334-e7ed339917a2","keywords":null,"link":"/elet/20250226_minden-nap-egy-alma-az-orvost-tavol-tartja","timestamp":"2025. február. 26. 05:01","title":"Mindennap egy alma az orvost tényleg távol tartja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","shortLead":"A kabinetiroda átszervezésével reagáltak a miniszterelnök sajtófőnökének távozására.","id":"20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2dde2a-f76c-4b2b-b0d6-e27ea45b096c.jpg","index":0,"item":"cc8d20f0-f53e-484a-b024-a41bb75d53ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_miniszterelnok-Orban-Viktor-sajtofonok-Mate-Janos-Havasi-Bertalan-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 09:06","title":"Kiderült, ki kapja meg Havasi Bertalan eddigi feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d89b112-1be3-4237-a0d0-c80928423429","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint az interneten megjelent felhívás inkább megfélemlítés, mint komoly fenyegetés, de fokozott készültséget rendeltek el miatta.","shortLead":"A hatóságok szerint az interneten megjelent felhívás inkább megfélemlítés, mint komoly fenyegetés, de fokozott...","id":"20250226_iszlam-allam-karneval-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d89b112-1be3-4237-a0d0-c80928423429.jpg","index":0,"item":"34a76bc6-1f26-41b8-9880-42c64260b5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_iszlam-allam-karneval-felhivas","timestamp":"2025. február. 26. 16:57","title":"Az Iszlám Állam fenyegetése árnyékolja be a farsangot Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást a rogáni propagandának, amire eddig nem volt példa.","shortLead":"Nem az a baja Magyarral, hogy utolsó pillanatban lemondta a beszélgetésüket, inkább az, hogy átengedte az irányítást...","id":"20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"da712ae7-c724-4588-b84c-64335bef5762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Puzser-Robert-Magyar-Peter-visszael-azzal-hogy-o-a-remeny","timestamp":"2025. február. 26. 08:12","title":"Puzsér Róbert: Magyar Péter visszaél azzal, hogy ő a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt öregségi nyugdíjat az elhunyt után.","shortLead":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt...","id":"20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb.jpg","index":0,"item":"2d4aa63f-c45b-4e91-a35b-e27fabeb191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 26. 14:32","title":"Öregségi nyugdíj: csak szerelmi háromszög esetén lenne vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trump viselkedésének megértéséhez nem árt elmélyülni a gyereklélektanban. Ettől még teljesen reménytelen, hogy a világot meg lehet szabadítani az atomháború veszélyétől – olvasható a Times kommentárjában.","shortLead":"Trump viselkedésének megértéséhez nem árt elmélyülni a gyereklélektanban. Ettől még teljesen reménytelen...","id":"20250227_atomhaboru-elkerulese-atomhatalmak-fegyverkezes-trump-francaiorszag-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01.jpg","index":0,"item":"13b08e3c-0184-4d9c-9e99-50cf4d5f4bf7","keywords":null,"link":"/360/20250227_atomhaboru-elkerulese-atomhatalmak-fegyverkezes-trump-francaiorszag-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 15:30","title":"Talán úgy tekintünk vissza 2025 elejére, hogy maga volt a borzalom, de nem ez a katasztrófa előjátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]