[{"available":true,"c_guid":"a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet üzembe.","shortLead":"Mivel ez a berendezés jóval drágább, mint az egyesével bedobálós, a MOHU alaposan megvizsgálja, hogy hol állítson ilyet...","id":"20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351a029-b56d-438b-a006-5b95234dc45c.jpg","index":0,"item":"616b14ef-1540-4262-b6bc-810b2efdb736","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_mohu-lakossagi-teszt-visszavalto-automata-muanyag-palack-fem-doboz","timestamp":"2025. február. 27. 12:55","title":"Már teszteli a MOHU a visszaváltó automatát, amelybe egyszerre akár száz palackot is be lehet önteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai mesterségesintelligencia-asszisztenssel próbát tenni?","shortLead":"A Mistral szemben az amerikai ChatGPT-vel és a kínai DeepSeekkel: miért érdemes az európai...","id":"20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f940cbbb-0c4c-4ba3-b4a7-125aef58e306.jpg","index":0,"item":"8431d29a-31ea-4ff8-88ab-a510c06596f4","keywords":null,"link":"/360/20250226_MistralAI-LeChat-europai-MI-alternativa-chatbot","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Cicás cukiság vagy európai MI-alternatíva? Egy kis francia cég felvette a kesztyűt az óriásokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le, annál a rendszer a „Trump” szót ajánlotta alternatívaként.","shortLead":"Az Apple közölte, szoftveres hiba miatt fordulhatott elő az, hogy aki az iPhone-jának a „rasszista” szót diktálta le...","id":"20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"728fe48e-9d5a-4883-b082-5d20ca64ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_apple-iphone-hiba-diktalas-rasszista-trump","timestamp":"2025. február. 26. 15:26","title":"Kijavítja a diktálós hibát az Apple, amely a „rasszista” szót a „Trump” szóra cserélte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók pedig máglyára vetették a cseh és osztrák giccset, ha lehet hinni az akkori lapok tudósításainak. Észak-Magyarországot károkat okozó, súlyos földrengés rázta meg, Nagyváradon pedig elképesztő hanyagság miatt robbant fel egy vonat. Száz éve arra is kereste a választ a sajtó, hogy spiritiszta volt-e Kossuth Lajos, és hírt adtak arról a holdfogyatkozásról, amiről még a csillagászok is megfeledkeztek.","shortLead":"Egy tatai molnár atomnagyhatalommá akarta tenni 1925-ben a Trianon miatt gyászba borult országot, feldühödött matyók...","id":"20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f3a165-a096-4914-ad7f-3ab01ec43b08.jpg","index":0,"item":"3d642658-8a03-4d84-a6c4-519f997cc22e","keywords":null,"link":"/360/20250227_szazeves-ujsag-1925-februar-trianon-atom-foldrenges-robbanas","timestamp":"2025. február. 27. 19:58","title":"„Ma olyan csekélységek miatt lesznek öngyilkosok, hogy az már valósággal megdöbbentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal, melyeket általában okkal nem emel ki a platform algoritmusa.","shortLead":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal...","id":"20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"369b497e-e410-469d-b76d-9049c4f4fa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","timestamp":"2025. február. 27. 11:03","title":"Erőszakos és szexuális videók árasztották el az Instagramot, a Meta is megszólalt az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford évtizedekig meghatározó európai gyára, a kölni például jelenleg alig 5 százalékos kihasználtsággal termel. ","shortLead":"A Ford évtizedekig meghatározó európai gyára, a kölni például jelenleg alig 5 százalékos kihasználtsággal termel. ","id":"20250227_Ezek-az-europai-autogyarak-vannak-a-legnagyobb-veszelyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6.jpg","index":0,"item":"dc1390ef-cec9-4425-9e7c-83ccc84d38aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Ezek-az-europai-autogyarak-vannak-a-legnagyobb-veszelyben","timestamp":"2025. február. 27. 08:43","title":"Ezek az európai autógyárak vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]