Kifejezetten mostoha időjárási körülmények között rajtolt el a mezőny az év első F1-es futamán a két McLarennel az élen, ráadásul egy baleset miatt csak második nekifutásra, Max Verstappennek pedig már az első kanyarok után sikerült beékelődnie Lando Norris és Oscar Piastri közé.

Az újoncok jó sok leckét gyűjthettek be első Forma–1-es futamukon, Oliver Bearman és Liam Lawson is a bokszutcából rajtolt, a legjobb debütáló rajthelyet megszerző és egészen addig kiváló teljesítményt nyújtó Isack Hadjar pedig már a felvezető körben eldobta a Racing Bullst a csúszós pályán, és nemcsak az autóját törte össze, hanem a szívét is. A hétvége egyik meghatóbb pillanatát Hadjar hősének és példaképének, Lewis Hamilton apjának, Anthonynak köszönhettük, aki odament megvigasztalni a vigasztalhatatlan 20 éves Racing Bull-újoncot.

A második rajtot követően Jack Doohan volt az, aki már az első körben kicsúszott, így már az elején megcsappant a Melbourne-ben debütáló újoncok száma.

De a körülmények a rutinosabb pilótákon is kifogtak. Még mindig az első körben jártunk, amikor – immár a biztonsági autó mögött – Carlos Sainz alatt is megcsúszott a Williams, így a Ferraritól érkező spanyol lényegében el sem tudta kezdeni a versenyt az új csapatával.

📻 "I'm OK"



A biztonsági autós körözés alatt elkezdett felszáradni a pálya, végül a nyolcadik körben kezdődhetett el az igazi versenyzés. Lando Norris maradt a többiek célpontja, a második helyen Verstappen, a harmadikon Piastri kezdte meg a levadászását, George Russell a negyedik helyet tartotta a Mercedesszel, Charles Leclerc az ötödik helyen képviselte a Ferrarit, és a hétvége egyik meglepetése, Cunoda Juki a hatodik helyen tartotta a Racing Bullst.

A Norris-Verstappen-Piastri hármas külön versenyt vívott, miközben elkezdett felszáradni a pálya, és a 17. körben a McLaren helyi hőse kíméletlenül kihasználta a világbajnok apró hibáját, visszavette tőle a második helyet, és elkezdte megközelíteni az élen álló csapattársát. A McLarenek hasítottak egész hétvégén, a 30. körre Verstappen már 16 másodperccel maradt le az élen álló Norristól. Ha a Red Bull az esőtől remélte, hogy behozza a lemaradását, úgy ezt az álmot a verseny felére darabokra törte a McLaren.

Az élen mindeközben megkezdődött a pszichés hadviselés is a mclarenes csapattársak között. Piastri egy másodpercre közelítette meg Norrist, megteremtve a DRS-használat lehetőségét, de a mérnökétől érkezett az év első csapatutasítása, hogy tartsa a pozíciót. Végül a 33. körre zöld lámpát kaptak a versenyzéshez, természetesen a „papaya szabályokat” betartva. Az már most biztosan tűnik: a McLarennek az egyik legnagyobb kihívása lesz idén, hogy kordában tartsa a saját versenyzőit.

McLaren tell Oscar Piastri to "hold position" behind Lando Norris… 👀



Egy körrel később Fernando Alonso kicsúszása keverte újra a lapokat. Az újabb biztonsági fázis megnyitotta a kerékcserék sorát, a versenyzők egymás után érkeztek a bokszba, hogy slick gumira váltsanak – a McLarenek kemény, Verstappen közepes abronccsal vágott neki a verseny második felének.

A biztonsági autó legyalulta a különbségeket, az esőfelhők azonban fenyegetően készültek ismét megbolygatni a versenyt. Az egész mezőnyből a két Haas, Esteban Ocon és Oliver Bearman vállalta be a köztes abroncsokat az esőre készülve, hogy aztán gyorsan visszaváltsanak slickre.

A biztonsági autó a 41. körben engedte el ismét a mezőnyt, miközben minden csapatnál ment a találgatás, hogy hogyan kezeljék a pár körön belül érkező, meglehetősen intenzívnek ígérkező esőt.

Hiába várták, a McLareneket alaposan meglepte: Piastri a 45. körben kicsúszott, Norris közben rohant a bokszba esőgumikért. Nevető harmadikként Verstappen vette át a vezetést, Hamilton jött fel a második helyre, Gasly a harmadikra, mielőtt teljesen leszakadt volna az ég. Verstappen nem kockáztatott tovább, tíz körrel a vége előtt ő is esőgumira váltott.

Az eső közben két másik fiatal pilótán, Liam Lawsonon és Gabriel Bortoletón is kifogott, mindketten kicsúsztak, és feladták a versenyt. A Ferrari túl sokáig kockáztatott az egyre csúszósabb, és mire kereket cseréltek, Hamilton és Leclerc is a 9-10. helyre esett vissza.

Az utolsó tíz kört is színesítette egy biztonsági autós fázis, Norris, Verstappen és Russell birkózta le a verseny utolsó szakaszát. A holland világbajnok az utolsó körben előzési távolságra került Norrishoz, aki azonban nem veszítette el a hidegvérét. A Mercedesek szállították a legstabilabb eredményt, George Russell a harmadik helyet szerezte meg, és az újonc Andrea Kimi Antonelli is pontot szerzett az ötödik helyen. Alex Albon a Williams optimista várakozásait alapozta meg egy negyedik hellyel.