Lando Norris visszavágója

Lando Norris tavaly még nem tudta megakadályozni, hogy Max Verstappen megnyerje a negyedik világbajnokságát, de a McLaren – 26 évnyi fájdalmas várakozás után – learatta a konstruktőri vb-címet. Az idei év nagy kérdése, hogy a vb-cím elvesztését át tudja-e konvertálni Lando Norris előremutató mentális erőbe.

Szüksége lesz rá, mert nemcsak külső ellenfeleket kell legyűrnie idén, hanem a csapattársát is. Oscar Piastri ráadásul a többéves szerződéshosszabbítás önbizalmával vág neki az évnek. Lando Norrisról ma már sokan elhiszik, hogy világbajnoknak született, de az önértékelési problémákkal küzdő brit pilótának is el kell hinnie ezt. Nyilván sokat segít majd, ha a csapat a megfelelő ritmusban szakít majd a hagyománnyal, hogy nem jelöl ki első számú pilótát, és ha a pontverseny úgy alakul, felsorakozik majd a legesélyesebb mögé. Ezt a leckét Zak Brown vezérigazgató biztosan magával hozza a tavalyi évből.

Csapatvezetői szempontból egyszerre átok és áldás, hogy a McLarennek két sikerre éhes és tehetséges fiatal pilótája van, de abban, hogy 2008 után az egyéni vb-címet is megszerezzék, a csapatmunkának meghatározó szerepe lesz.

Hogyan tovább, Red Bull?

Bár Max Verstappen kényelmes, 63 pontos előnnyel sorozatban negyedszer is megnyerte tavaly a világbajnokságot, a Red Bull – két egymást követő győztes év után – csak a harmadik lett a konstruktőrök versenyében. Nem csak a McLaren, a Ferrari is megelőzte. A holland sikerét a remek szezonkezdet alapozta meg, mert bár ő végig kiegyensúlyozottan versenyzett, az autó korábbi években tapasztalt elképesztő dominanciája májustól kezdve fokozatosan elolvadt.

Most a tavalyinál nyugodtabb holtszezonon van túl a Red Bull, de a csapatvezető, Christian Horner botrányának hatásai nem múltak el nyomtalanul. Sőt maga az ügy sem zárult még le: miután Hornert a belső vizsgálatok felmentették a „nem megfelelő viselkedés” vádja alól, a korábban a csapatnál dolgozó nő munkaügyi bíróságon perelte be. A hírek szerint az eljárás a jövő januárban indulhat meg.

Max Verstappen és Christian Horner JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A huzavona megingatta Horner pozícióját a szervezetben, bennfentesek szerint sem a motorsport-tanácsadó Helmut Marko, sem Verstappen apja, Jos, sem pedig a csapatot alapító energiaital-gyártó Red Bull osztrák résztulajdonosai nem boldogok attól, hogy a helyén maradt. Ez vélhetően hozzájárult többek között a győztes autókat tervező Adrian Newey távozásához is. Nagy kérdés, hogy a Red Bull fejlesztői gárdája mire lesz képes az eddigi legfontosabb, legnagyobb tapasztalatú agytrösztje nélkül. Newey után a sportigazgató Jonathan Wheatley is elmegy, és a Kick Sauber csapatvezetője lesz, valamint a versenystratégia kidolgozásáért felelős vezető, Will Courtenay is úgy döntött, hogy lelép a Red Bulltól, bár utóbbi kitölti a 2026 közepéig szóló szerződését.

Hornert a gyengülő teljesítmény és több fontos munkatársa elvesztése mellett Verstappen megtartásának bizonytalansága is nyomaszthatja. Bár a holland a 2028-as szezon végéig elköteleződött a csapathoz, a szerződése bizonyos, teljesítményhez kapcsolódó záradékokat is tartalmaz. Ezek vélhetően lehetővé teszik, hogy idő előtt távozzon, ha a Red Bull nem épít számára győzelmekre képes autót. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nem csinál titkot abból, hogy szívesen látná az egyik autójukban a négyszeres világbajnokot. De Verstappen számára az Aston Martinnál is felszabadulhat hely, hiszen Fernando Alonsót a jövő év végéig köti oda megállapodás, és akkor akár már a Ferrari is szóba jöhet. Az biztos, hogy az idei év még egy kihívást tartogat neki: hamarosan apa lesz.

Max Verstappen és Kelly Piquet Jim WATSON / AFP

Hamilton vörösben

Az év sztorija versenyt már most megnyerte Lewis Hamilton a Ferrarihoz igazolásával. A hétszeres világbajnok páratlan sikertörténetet hagyott maga mögött a Mercedesszel, ahol az utóbbi években már érezhetően nem találta a helyét, a környezetváltozás pedig már most jót tett neki, ahogy Martin Brundle megjegyezte: Hamiltont még soha nem láttuk ennyit mosolyogni. Mintha az új lehetőség új életet lehelt volna belé, arról nem is szólva, hogy minden F1-es pilóta titkos álmát valósította meg azzal, hogy beül egy Ferrariba. Hét világbajnoki címmel a háta mögött már nincs mit bizonyítania, de egy hétszeres világbajnok sem azért igazol át minden idők csapatához, hogy az előnyugdíjas éveit élvezze.

Lewis Hamilton 40 éves lett, és tényleg új életet kezd A hétszeres világbajnok kerek születésnapja idén egybeesik a karrierjének az új fejezetével.

Fred Vasseur vezetésével a scuderia olyan versenyképességre tett szert, amellyel a világbajnoki birkózásba is beleszólhatnak, és ha valaki tudja, hogyan kell vb-címet nyerni, az Hamilton. Persze sok klasszis versenyző érkezett már ilyen álmokkal az olasz csapathoz, és izgalmas kérdés, hogy Hamilton története vajon úgy végződik-e, mint Michael Schumacheré, vagy esetleg keserűségbe fullad, mint Fernando Alonsóé és Sebastian Vettelé.

Lewis Hamilton Saeed KHAN / AFP

Érdekes lesz végigkövetni azt is, hogy a csapaton belüli dinamika hogy alakul. Charles Leclerc hat éve építi maga körül a csapatot, tavaly kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, és amikor minden összeállt, szállítani is tudta az eredményeket. Még Monacóban is megtörte az átkot: a hazai pályás győzelmének az emléke egy életre szól. Leclerc tehetségében senki nem kételkedik, Hamilton érkezése pedig akkora kihívást jelent, amelyhez olyan képességeket is mozgósíthat magában, amelyekről eddig talán nem is tudott. A tifosók talán még egyetlen szezont sem vártak akkora izgalommal és reménnyel, mint az ideit.

Newey, a főnyeremény

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Forma–1 egyik ékkövét szerezte meg az Aston Martin Adrian Newey személyében. Newey tervezői zsenialitása már történelmi léptékű a sportágban, és amekkora érvágás volt a Red Bullnak, hogy csaknem húsz év után távozott onnan, akkora főnyeremény az Aston Martinnak az érkezése. Bár a csatlakozását a csapathoz már tavaly szeptemberben bejelentették, a munkát csak március elején kezdte el, és mindenekelőtt az lesz a prioritása, hogy ütőképes autót rakjon az aszfaltra 2026-ra, kihasználva a szabályváltoztatások újabb fordulóját. Ez azt is jelenti, hogy idén még nem feltétlenül lesz érezhető a Newey-hatás, de az biztos, hogy a csapat hangulatát optimizmussal fogja áthatni a jelenléte.

A 65 éves Newey fizetése sajtóhírek szerint 30 millió fontra is rúghat, ami azt jelenti, hogy többet keres, mint a legtöbb versenyző, de végül is az F1 történetének legnagyobb tervezőjéről van szó, akinek az autói 13 egyéni és 12 konstruktőri vb-címet hoztak össze három különböző csapatnál. A csapattulajdonos Lawrence Stroll persze tisztában van azzal, hogy nemcsak egy mérnököt, hanem egy látnokot is szerződtetett a személyében, aki minden pénz megér.

Adrian Newey MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Fernando Alonso idén már 44 éves lesz, és hiába számít rangidősnek, ugyanúgy éhes még mindig a sikerre, mint a fiatalok. Newey és az új Honda motor érkezésével pedig biztos, hogy jövőre is ott akar ülni egy – reményeik szerint futamgyőzelemre képes – Aston Martinban. Még az sem kizárt, hogy egy dobogós hely már idén összejön neki, ha a szerencsét is a tapasztalata mellé tudja állítani. Az autóval mindenesetre már elégedettebb, mint tavaly volt, de a többi csapat – a Williams, az Alpine és a Haas is nagyot lépett előre – nagy kihívást fog jelenteni.

Sainz új kihívása

Tavaly egy végtelenségnek tűnt, amíg a Lewis Hamilton érkezése miatt a Ferrariból kiszoruló Carlos Sainz eldöntötte, hogy hol szeretné folytatni, és a Williams joggal érezheti úgy, hogy megütötte vele a főnyereményt: a spanyol pilóta a képességei csúcsán van, és nemcsak a gyorsaságát viszi magával az új csapatához, hanem a tapasztalatát és az értékes meglátásait is, amelyeket már az idei autó finomhangolásánál is használni tudtak.

Sainzot a Ferrari is nagyra becsülte, de Fred Vasseur csapatfőnök nem tudott ellenállni a lehetőségnek, hogy leszerződtesse a hétszeres világbajnok Hamiltont. A keserédes búcsú után a spanyol pilótában legalább annyira dolgozik a bizonyítani akarás, mint az utolsó ferraris évében, ahol két héttel a vakbélműtéte után is képes volt futamot nyerni. Sainz, bár nem titkolta a csalódottságát, profin és eltökélten csinálta végig a búcsúévét a Ferrarinál, és úgy tűnik, feldolgozta magában az elválás gyászát is. A Williams egy tettre kész pilótát kap, aki hisz magában és az újrakezdésben.

Lewis Hamilton és Carlos Sainz Giuseppe CACACE / AFP

Egy olyan csapathoz érkezik, amelyik komoly átalakuláson megy át, és ebben nagy szerepet kap ő is. Az idei autó ráadásul nemcsak gyorsnak, hanem stabilnak is tűnik. Alex Albon személyében pedig egy motiváló csapattársat kap, aki szezonról szezonra egyre érettebb és egyre megbízhatóbb. Ők ketten nagy eséllyel gyűjtik majd a pontokat idén, és esélyük van arra, hogy a középmezőny legerősebb csapataként meneteljenek végig az éven.

Újoncok mindenütt

Tizennégy év óta nem avattak annyi újoncot az F1-ben, mint idén: hatan vágnak neki az idénynek. Ráadásul csak egyetlen csapat, az Aston Martin tartotta meg az eredeti pilótafelállását – náluk idén is Fernando Alonso és Lance Stroll versenyez –, így gyakorlatilag újra kell tanulni a mezőnyt.

A legfiatalabb az újonnan csatlakozók közül a 18 éves Andrea Kimi Antonelli (nagy a kísértés, de már tisztázta, hogy nem Kimi Räikkönen után kapta a nevét második nevét). Antonelli Lewis Hamilton helyére érkezik a Mercedeshez, aki 12 év és hat vb-cím után érthetően hatalmas űrt hagyott maga után. Ezt betölteni bárkinek hatalmas feladat lenne, Antonellit pedig mindössze egyetlen F2-es szezon után dobta be Toto Wolff a mély vízbe. Az olasz versenyzőt, aki 11 éves korában csatlakozott a német márka ifjúsági csapatához, hatalmas tehetségnek tartják. A tavalyi Olasz Nagydíj első szabadedzésén már vezette az egyik Mercedest, bemutatkozása azonban hamar véget ért, amikor a második gyorskörében összetörte.

Andrea Kimi Antonelli szokja a rajongókat WILLIAM WEST / AFP

A Haas erre a szezonra mindkét versenyzőjét lecserélte, Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg helyére az Alpine-tól leigazolta Esteban Ocont és a 19 éves Oliver Bearmant. A fiatal britnek már volt lehetősége versenyezni is az F1-ben, és azonnal letette a névjegyét: a Szaúdi Nagydíjon a vakbélgyulladással megoperált Carlos Sainzot helyettesítette, és rögtön a hatodik helyen ért célba. Később két további versenyen is értékes tapasztalatokat szerezett, amikor Magnussen helyére ugrott be.

Hivatalosan Liam Lawson is újoncnak számít, bár már túl van 11 versenyen. Tavalyelőtt Daniel Ricciardo csuklótörése miatt ugrott be az ausztrál helyére, tavaly pedig ő csinálta végig a szezon második felét az alulteljesítő ausztrál helyett. Bár rendszerint lassabb volt csapattársánál, Juki Cunodánál, Christian Horner mégis benne látta meg azt a versenyzőt, aki – Sergio Pérez helyett – újra az élre segítheti a Red Bullt. A 23 éves új-zélandi pilótának fel kell kötnie azt a bizonyost, és nem csak azért, mert az istálló nem pátyolgatja azokat, akik nem hozzák az elvárt eredményeket: kétségtelenül nem lehet könnyű Max Verstappen csapattársának lenni.

Minden újoncra nagy nyomás nehezedik, a 22 éves Jack Doohanre azonban még az átlagosnál is nagyobb: úgy tűnik, hogy az Alpine még a szezonkezdet előtt megtalálta azt a versenyzőt, akire lecserélik, ha nem tud megfelelni az elvárásoknak. A tavaly a Williamstől kitett Logan Sargeant autójával a szezont befejező Franco Colapintót tartalékpilótának igazolta le a francia istálló, de sajtóértesülések szerint csak idő kérdése, hogy hétről hétre ő körözzön a versenyeken. Az ötszörös ausztrál MotoGP-világbajnok Mick Doohan fia – aki a decemberi abu-dzabi futamon már kipróbálta az Alpine-t – ennek ellenére pozitívan áll az előtte tornyosuló kihíváshoz.

Jack Doohan Saeed KHAN / AFP

A Sauberhez érkező Gabriel Bortoleto képességeit jól mutatja, hogy – akárcsak korábban Charles Leclerc, George Russell és Oscar Piastri – két egymást követő szezonban megnyerte az F3-at, majd az F2-t. Tavalyi, monzai sikere egészen elképesztő volt: az utolsó helyről küzdötte fel magát a dobogó legfelső fokára. Kizárt, hogy a Sauberrel ilyen élmények részese legyen, de állítja: bárhol is versenyezzen, mindig győzni akar majd.

Isack Hadjart éppen Bortoleto győzte le tavaly az F2-ben, annak ellenére is, hogy a francia nyerte a legtöbb futamot – négyet – az idényben. Az idén Racing Bullsnak nevezett Red Bull-testvérnél Cunoda csapattársa lesz, és azt mondja, nagyon éhes a sikerre, minden versenyen a maximumot nyújtja majd, és lenyűgöző akar lenni a pályán.

Úton

A Kínai Nagydíj tavaly visszakerült a naptárba, amely ezzel a valaha volt legbővebb lett: 24 versenyhétvégét teljesített a mezőny. Idén ugyanennyi futamot rendeznek majd, de a korábbiaktól részben eltérő sorrendben. Melbourne-ben legutóbb 2019-ben kezdődött az idény, az elmúlt években Bahreinben tették meg az első köröket a versenyzők. Szaúd-Arábia helyett most a második helyre Kína került, aztán Japán következik, két futam erejéig a Közel-Kelet, majd Miami. A versenyzők azután többnyire Európában fognak körözni, egy kanadai kitérővel.

A Magyar Nagydíjat nem mozdították el a hagyományos nyár közepi időpontjáról, ezúttal augusztus 1-3. között tartják, de az évtizedes szokásoktól eltérően ezúttal megelőzi majd a Belga Nagydíj. A szezon utolsó hét futamára hagyják el a csapatok újra Európát, előbb Szingapúrban, aztán az amerikai kontinensen versenyeznek, a vb pedig ezúttal is a Közel-Keleten zárul.

A nagydíjak helyszín szerinti csoportosításával az F1 vezetésének egyrészt a fenntarthatóság növelése a célja (ígéretük szerint 2030-ra karbonsemlegessé válik a sorozat): a térben és időben egymáshoz közel megrendezett versenyek miatt kevesebbet kell utazni. Ez pedig a reményeik szerint nemcsak a környezetnek jobb, hanem a csapatok dolgát is megkönnyíti.