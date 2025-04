Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","shortLead":"Emiatt maradhatott el a március 21-re tervezett évadismertető sajtótájékoztató is.","id":"20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9484b36-4f05-4418-be7f-d7d6bc4bbf15.jpg","index":0,"item":"dc2a8d5e-e0e0-44bf-9ca9-add888e747f1","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Vizsgalatot-rendelt-el-a-kultusztarca-az-Operahazban","timestamp":"2025. április. 01. 08:34","title":"Vizsgálatot rendelt el a kultusztárca az Operaházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv ismerete nélkül rajtolt el az Apple Intelligence hazánkban is. Ha valaki szeretné használni, kénytelen néhány beállítást is megváltoztatni a készülékén.","shortLead":"A magyar nyelv ismerete nélkül rajtolt el az Apple Intelligence hazánkban is. Ha valaki szeretné használni, kénytelen...","id":"20250401_apple-intelligence-eu-megjelenes-frissites-ios-18","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"3c4b6d39-ba73-4051-b781-62889d45621e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-intelligence-eu-megjelenes-frissites-ios-18","timestamp":"2025. április. 01. 10:03","title":"Magyarországra is megérkezett az Apple mesterséges intelligenciája, de van egy súlyos hiányossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs Gemini nyelvi modelljét.","shortLead":"Pár nap után gondolt egyet a Google, és a fizetős után az ingyenes felhasználók kezébe is odaadta a jelenlegi csúcs...","id":"20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4f77b9-7050-40c8-a092-2339066a890b.jpg","index":0,"item":"aa340ab9-2c31-4141-8d09-f72e410c582d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_google-gemini-25-pro-nyelvi-modell-ingyenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 31. 12:03","title":"Váratlant húzott a Google: ingyenessé tették a legfejlettebb eszközüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","shortLead":"Paul Marchant 16 évig volt a cég első embere.","id":"20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285cc825-ee5f-4dcb-a9fd-5f0941243650.jpg","index":0,"item":"6a41b8f6-b20a-44b2-bc09-aa4d2a2e35c0","keywords":null,"link":"/elet/20250331_primark-paul-marchant-vezerigazgato-lemondas-tiszteletlenseg","timestamp":"2025. március. 31. 11:24","title":"Lemondott a Primark vezérigazgatója, mert tiszteletlenül bánt egy nővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847","c_author":"Kozek Lél","category":"itthon","description":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi oktatóval, a program létrehozójával elkaszált országos tervekről, határok kijelöléséről, az iskolapszichológusok körüli gondokról is beszélgettünk.","shortLead":"A Biztonságos Suli Program célja az iskolákon belüli erőszakos helyzetek megszüntetése. Balázs György önvédelmi...","id":"20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cfcc0fe-1acd-4ee8-9927-4ecd5e3c6847.jpg","index":0,"item":"ca7133f1-7b25-4f01-9847-696e22c805f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Civilek-az-iskolai-bantalmazasok-ellen-exc","timestamp":"2025. április. 01. 13:22","title":"Civilek az iskolai bántalmazások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több ennél. Marseille környékén próbáltuk ki a négyfelé hajtással támadó román újdonságot, mely alaphangon 10 millió forintot kóstál.","shortLead":"Bár elsőre csak egy kicsit megnyújtott Dusternek tűnhet, a valaha készült legerősebb Daciaként jegyzett Bigster több...","id":"20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f2a641-8ae4-4026-8fb5-547aefd22c17.jpg","index":0,"item":"9bd8826b-c153-47bf-b735-3cd166e06127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_merjunk-nagyot-almodni-legerosebb-legdragabb-daciat-bigster-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 15:18","title":"Merjünk nagyot álmodni: vezettük a legerősebb, legdrágább Daciát, a vadonatúj Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","shortLead":"A Chrome mellett a Firefox, valamint az arra épülő egyéb böngészők is érintettek egy súlyos hibában. Érdemes frissíteni.","id":"20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"789bd459-8681-404c-9a65-830285c8b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_mozilla-firefox-nulladik-napi-hiba-javitas-frissites","timestamp":"2025. március. 31. 05:03","title":"Sürgős frissítés jött a Firefox böngészőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]