Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","shortLead":"Takács Péter szerint ennek ellenére összességében jók az első tapasztalatok. ","id":"20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"08d29a7d-0ecf-4a89-b69f-66092a7ee990","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Bevallotta-az-egeszsegugyi-allamtitkar-hogy-neha-neki-is-gondot-okoz-az-uj-idopontfoglalo-rendszer","timestamp":"2025. április. 12. 10:56","title":"Bevallotta az egészségügyi államtitkár, hogy néha neki is gondot okoz az új időpontfoglaló-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","shortLead":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","id":"20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34.jpg","index":0,"item":"4f842581-1dc5-412f-bb34-8903cc5ae456","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","timestamp":"2025. április. 13. 15:46","title":"Michael Schumacher is aláírta a sisakot, amivel a Forma-1-es világbajnokok a demencia elleni küzdelmet segítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula, sikeresen befejezték a NASA űrhajóskiképzését – közölte HUNOR – Magyar Űrhajós Program szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula...","id":"20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd.jpg","index":0,"item":"7145eea1-2b30-4579-b1dc-d06087026569","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","timestamp":"2025. április. 12. 09:50","title":"Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli előrejutása érdekében tetszelgett a Fidesz vezetői körében.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli...","id":"20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"51ec25c6-e968-4054-bec9-1c4548ec0784","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","timestamp":"2025. április. 12. 08:43","title":"Deutsch Tamás: A világon mindenhol megpróbál ráakaszkodni a hatalmon lévőkre egy slepp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz pozícióját.","shortLead":"Álláspontjait váltogatva igazodott Trumphoz a nemzetbiztonsági főtanácsadója, de a Signalgate megingathatja Tim Waltz...","id":"20250413_hvg-mike-waltz-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d1bcf7e-57d4-4273-859c-c6eaf00978e5.jpg","index":0,"item":"fcf87ae8-51e6-4bee-8763-a44b26c7a3ac","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-mike-waltz-kontur","timestamp":"2025. április. 13. 16:15","title":"Zöldsapkásként került a képviselőházba, véleménye áthangolásával pedig Trump kegyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok, mire lehet jó, ha történelmi filmeket nézünk. Mikor lehet hasznos a nosztalgiázás? Miért élünk át gyászt, ha meghal a kedvenc szereplőnk? És miben hat ránk másként a Hunyadi, mint A Bridgerton család?","shortLead":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok...","id":"20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"f5d7d6b7-0837-4032-b398-9630c3ad934a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","timestamp":"2025. április. 13. 18:39","title":"Ezért varázsolnak el minket a történelmi filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]