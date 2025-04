Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra gyanakodtak.","shortLead":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra...","id":"20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9.jpg","index":0,"item":"dcf116a2-3dc7-4814-8a26-57fae7f86009","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:37","title":"Mi került azon 6 millió forintba, hogy portalanítottak egy Nógrád megyei falusi földutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","shortLead":"A szenátusban 60 szavazat kellene ahhoz, hogy átmenjen a javaslat, a republikánusok azonban csak 53-an vannak.","id":"20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"62c52e4d-719b-41a6-90bb-35ce19d09a57","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_donald-trump-rendelet-szovetsegi-birak-vegzes-korlatozas-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. április. 10. 08:53","title":"Trump útjába álltak a bírák, a republikánusok meg is szavazták, hogy ne hozhassanak általános érvényű végzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább a stagnálásra – vonatkozó globális károsanyag-kibocsátási terveket.","shortLead":"Több jelentés is azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia veszélyezteti a csökkentésre – vagy legalább...","id":"20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b0058f-ffd7-47bf-b5bd-b3158e8d6074.jpg","index":0,"item":"c07e0829-3b0c-427a-947e-7951a199fdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_mesterseges-intelligencia-energiafogyasztas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. április. 11. 10:03","title":"Brutális mértékben növeli a mesterséges intelligencia a károsanyag-kibocsátást, és úgy tűnik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","shortLead":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","id":"20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c.jpg","index":0,"item":"9443a9cb-f075-4a63-8752-b9231870b802","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. április. 10. 06:21","title":"Már 184 halálos áldozatról tudnak a dominikai diszkóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","shortLead":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","id":"20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9.jpg","index":0,"item":"b14723a6-c59a-4dfd-ba9c-d1bde6f3e5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","timestamp":"2025. április. 09. 12:34","title":"Vasárnapig meghosszabbítja a Nemzet Hangja szavazás határidejét a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel 2-0-ra kikapott Svédországtól.","shortLead":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel...","id":"20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2.jpg","index":0,"item":"35900fe2-7fed-434e-862c-3150e6f2c3ac","keywords":null,"link":"/sport/20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","timestamp":"2025. április. 10. 19:26","title":"Megvoltak a helyzetei, de kikapott a svédektől női hokiválogatott az első vb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem ez a egyetlen érdekesség.","shortLead":"Több év próbálkozás után négy kisteknős kelt ki a philadelphiai állatkertben, amire 150 éve nem volt példa. De nem...","id":"20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f32b3e5-f23c-4f97-9ac0-9f1408eb03b3.jpg","index":0,"item":"6129d11a-ef47-4ad7-be11-448f982ce96b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_galapagosi-oriasteknosok-kikeles-allatkert-szaporulat-mommy-100-eves-anya","timestamp":"2025. április. 10. 11:03","title":"Csaknem 100 évesen lett anya egy súlyosan veszélyeztetett teknősfaj példánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje, A legértékesebb áru. A Némafilmes Oscar-díjas rendezője ezúttal a holokausztról mesél – főleg gyerekeknek, de nem csak nekik. A sokoldalú francia filmessel több más újságíró társaságában Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje...","id":"20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9.jpg","index":0,"item":"a255afb0-cde8-4cee-a8ab-dcc180a7b37c","keywords":null,"link":"/360/20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","timestamp":"2025. április. 10. 19:41","title":"„Nem lehet a gyerek fejéhez vágni, hogy milliókat pusztítottak el a gázkamrákban” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]