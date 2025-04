Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","shortLead":"A közösségi média túlzott használata a depresszió egyik fő okává lépett elő a tizenévesek körében.","id":"20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81f0d653-ca37-450b-abad-11cce32f760d.jpg","index":0,"item":"a56dc618-e089-49be-9a9f-54c0b5086003","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_kozossegi-media-karos-hatas-tizenevesek-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 16:56","title":"A tinédzserek fele szerint ártalmas a közösségi média a korosztályukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","shortLead":"Dalszöveg-megosztós funkció jön a YouTube zenei szolgáltatásába. Van, akiknél már meg is jelent.","id":"20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed3e49a2-5021-42b7-8b6f-6f5be30be9c8.jpg","index":0,"item":"9d7747e9-28c6-4911-9559-6f860f50c3f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_google-youtube-music-zeneszoveg-megosztas","timestamp":"2025. április. 23. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a YouTube Music","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","shortLead":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","id":"20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef.jpg","index":0,"item":"f4be41b5-8951-4360-9932-de2df38ea780","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","timestamp":"2025. április. 23. 11:05","title":"Műszaki hiba miatt tért vissza Ferihegyre a Ryanair Szófiába tartó kedd esti járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét? Milyen tünetekkel érdemes felkeresni egy szakorvost? Mi történik egy vizsgálaton? Hogyan lesz valakiből proktológus, miért választja ezt a területet egy orvos? Ezekről a témákról is szó esett a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Miért nem beszél senki a proktológiáról? Mire kell figyelni anális szex közben? Hogyan kezelték Napóleon aranyerét...","id":"20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba9759-aaae-4a23-8d77-2fb16416c7e8.jpg","index":0,"item":"c7ae1cca-22a0-45a1-a713-63bbd546d654","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Kosz-jol-proktologus-vegbel-egeszseg-orvos-novak-andras-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Kösz, jól: Végbéltünetek, amelyekkel orvoshoz kell menni – akkor is, ha tabuként kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810f62d7-8fbc-4aa2-a4da-24774da2598c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kereskedelmi csatorna együttműködésre lépett a Disney-vel, így sok régi közönségkedvenc film visszatérhet az RTL-re.","shortLead":"A kereskedelmi csatorna együttműködésre lépett a Disney-vel, így sok régi közönségkedvenc film visszatérhet az RTL-re.","id":"20250422_Kevin-hazater-jovo-karacsonykor-mar-az-RTL-adja-le-a-Reszkessetek-betoroket-et","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810f62d7-8fbc-4aa2-a4da-24774da2598c.jpg","index":0,"item":"17dcdb5a-2a22-4d6f-8498-ca5a6f5e7bc6","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_Kevin-hazater-jovo-karacsonykor-mar-az-RTL-adja-le-a-Reszkessetek-betoroket-et","timestamp":"2025. április. 22. 17:22","title":"Visszatér az RTL-re a Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép és a mobiltelefon megjelenése tett be, de nem haragszik ezért. Azt mondja, a hosszú élet titka, hogy el kell tudni engedni, amin nem lehet változtatni. HVG-portré.","shortLead":"Stefan Lengyel tervezett villamost, sörösüveget, írógépet, gombnyomásos telefonregisztert. Utóbbi kettőnek a számítógép...","id":"20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88a640b-17da-413d-814f-2364a3d77e5e.jpg","index":0,"item":"783bde9b-6e4b-4550-952e-f54e32c393c6","keywords":null,"link":"/360/20250423_stefan-lengyel-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 23. 18:00","title":"„Továbbtanulásra alkalmatlan” – így kezdődött a mai benzinkútoszlopok hírneves tervezőjének karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c2abef-d27e-48d6-a1ad-40d64fa12dec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Sergio Alfieri beszélt arról, miért nem vitték kórházba hétfő reggel Ferenc pápát, és hogyan búcsúzott el tőle.","shortLead":"Sergio Alfieri beszélt arról, miért nem vitték kórházba hétfő reggel Ferenc pápát, és hogyan búcsúzott el tőle.","id":"20250424_ferenc-papa-sergio-alfieri-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8c2abef-d27e-48d6-a1ad-40d64fa12dec.jpg","index":0,"item":"79adecf4-76b7-4525-9bd9-4ff2b6d6d315","keywords":null,"link":"/elet/20250424_ferenc-papa-sergio-alfieri-orvos","timestamp":"2025. április. 24. 14:28","title":"„Búcsúzóul még megsimogattam” – Ferenc pápa orvosa beszélt az egyházfő utolsó óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]