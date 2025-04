Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti. A kormánypárt hibájából a nyilvánosságban uralkodóvá vált a nézet, hogy Magyar Péterék vezetnek, és már Orbán Viktor is ezzel a percepcióval kénytelen küzdeni.","shortLead":"Az ellenzék lesajnálása sokáig nyerő stratégiája volt a Fidesznek, most azonban a Tisza mozgósítását segíti...","id":"20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"8151e4a7-6f2a-4d31-97b9-a4091bd2fa63","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-Fidesz-Tisza-Orban-Viktor-nepszeruseg-kommunikacio-Magyar-Peter","timestamp":"2025. április. 23. 06:30","title":"Orbán örvényben: a Fidesz is azt sugallja, hogy csak második a Tisza mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Látványos a visszaesés.","shortLead":"Látványos a visszaesés.","id":"20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5430e77-bfb8-411c-ba41-b94aa6edbc35.jpg","index":0,"item":"5d2b54b9-5ffe-4016-832a-ae601345fd88","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_tesla-profit-71szazalek-visszaeses-elso-negyedev-elon-musk","timestamp":"2025. április. 23. 07:33","title":"71 százalékkal esett a Tesla profitja az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","shortLead":"Három lehetőséget kínált a szimpatizánsoknak, de ebből az egyik szerinte nem opció.","id":"20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba30851-7da3-42b4-8938-f6f6a6cb2cd5.jpg","index":0,"item":"b5eaafa9-3409-48fe-8232-243d2c0cd2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Hadhazy-Akos-Facebookon-keri-ki-a-tuntetok-velemenyet-hogyan-tovabb","timestamp":"2025. április. 23. 11:07","title":"Hadházy Ákos Facebookon kéri ki a tüntetők véleményét: hogyan tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna EU-tagsága ügyében szavaztat a kormány. Ellenérvként pedig számos csúsztatással és féligazsággal, de még több hazugsággal ijesztget és hergel.","shortLead":"Orbán Viktor már kitöltötte a Voks 2025 néven futtatott nemzeti konzultációt. Ezúttal a legújabb közellenség, Ukrajna...","id":"20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3bbbd0e-4cf4-4770-98c5-88a23c297a1e.jpg","index":0,"item":"d26d55a1-aa0d-445e-917c-6e22cc8a1a5a","keywords":null,"link":"/360/20250424_Voks-2025-nemzeti-konzultacio-Ukrajna-hergeles-hazugsagok","timestamp":"2025. április. 24. 06:30","title":"Gyurcsányék 23 millió románjánál is nagyobbakat hazudik a kormány az Ukrajna EU-tagságával riogató konzultáció mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","shortLead":"A bökkenő az, hogy Kanada nem európai ország.","id":"20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406cf536-087e-463a-abca-303bcee4c36b.jpg","index":0,"item":"42a8054a-d8db-484a-8f8e-d07a6c554c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_kanada-europai-unio-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 22. 19:05","title":"A kanadaiak majdnem fele csatlakozna az EU-hoz, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0c839d-d7a2-42a7-8a90-49689a93628d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanok között van egy templom, egy plébánia és egy értékes villa is.","shortLead":"Az ingatlanok között van egy templom, egy plébánia és egy értékes villa is.","id":"20250424_Az-orosz-ortodox-egyhaz-a-magyar-egyhazmegyere-irta-at-csehorszagi-ingatlanjait-hogy-kikeruljek-a-szankciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a0c839d-d7a2-42a7-8a90-49689a93628d.jpg","index":0,"item":"7d33372b-077d-4762-8e63-04a15f6614a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Az-orosz-ortodox-egyhaz-a-magyar-egyhazmegyere-irta-at-csehorszagi-ingatlanjait-hogy-kikeruljek-a-szankciokat","timestamp":"2025. április. 24. 15:01","title":"Az orosz ortodox egyház a magyar egyházmegyére írta át csehországi ingatlanjait, hogy kikerülje a szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét.","id":"20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a879129d-ff7e-463c-9c61-308b37f39e59.jpg","index":0,"item":"93205064-0c34-404f-89cb-daccbd195c09","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Robbanas-tuz-Moszkva-Oroszorszag-bevasarlokozpont","timestamp":"2025. április. 23. 16:26","title":"Felrobbant egy autó egy moszkvai bevásárlóközpont mélygarázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]