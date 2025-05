Tartsatok teaszünetet is, ha már rajta vagytok

– rádiózta érezhető szarkazmussal a hangjában a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a versenymérnökének, miközben arra várt, hogy a Ferrari stratégái döntést hozzanak. Nem ez volt az egyetlen olyan rádióüzenete, amelyet még egyszerű szurkolóként is kellemetlen volt hallgatni a Miami Nagydíj során, hát még csapatvezetőként.

Hamilton az olasz istálló illetékeseinek döntésképtelenségén húzta fel magát. A 12. helyről rajtolt, és a kemény keverékű gumikon nem nagyon tudott előrelépni, a virtuális biztonsági autós szakaszban végrehajtott kerékcseréje után azonban, immár közepeseken, felgyorsult. Hamarosan felzárkózott a hetedik helyért csatázó csapattársához, Charles Leclerc-hez és Carlos Sainzhoz (Williams), utóbbit mindketten sikeresen megelőzték.

Előttük, a hatodik helyen Andrea Kimi Antonelli haladt, és Hamilton úgy érezte, az új, jól működő gumikon, amelyeken gyorsabb volt a csapattársánál is, lenne esélye megelőzni a Mercedes fiatal versenyzőjét. Azt kérte, engedjék, hogy helyet cseréljen Leclerc-rel, majd várta a választ. „Elégetem mögötte az abroncsaimat” – magyarázta, figyelmeztetve a mérnökét arra, hogy ha sokáig totojáznak, elveszíti a kerékcserével megszerzett előnyét.

A csapatnál előbb a türelmét kérték, majd közölték, hogy nem akarnak változtatni a sorrenden, de maradjon a monacóitól egy másodpercnyi távolságra, hogy alkalomadtán használhassa a DRS-t. „Ez nem jó csapatmunka, csak ennyit mondok” – reagált idegesen a brit, hozzátéve, hogy a Kínai Nagydíjon ő maga ajánlotta fel, hogy előreengedi Leclerc-t, mert érzékelte, hogy lassabb nála.

Körök teltek el, mire arról tájékoztatták, hogy a 17-es kanyarban elmehet a csapattársa mellett, de Hamilton addigra már annyira felpaprikázta magát, hogy hozzájuk vágta a teázós megjegyzést. Hamarosan tényleg Leclerc elé kerülhetett, de a lehetőség oda lett: nem tudta elég gyorsan ledolgozni a hátrányát Antonellivel szemben, ezért az istállónál úgy határoztak, hogy visszatérnek az eredeti felálláshoz: elöl a monacói, mögötte a brit. „Szóval azt gondoljátok, nem tudom utolérni, vagy mi?” – kérdezte erre Hamilton, amire egy szikár „igen” érkezett válaszul.

A csere után Sainz került közel a hétszeres világbajnok mögé, amikor pedig erre figyelmeztették, azzal vágott vissza:

„Azt akarjátok, hogy őt is elengedjem?”

A futam után – amelyet a Ferrarik a 7. és a 8. helyen zártak – a csapatfőnök Frederic Vasseur beugrott Hamiltonhoz, mielőtt az kiment volna az újságíróknak nyilatkozni. „Nem amiatt aggódom, hogy beszélnie kell a tévében. Hanem mert tisztáznunk kell: meg kell értenie, hogy egy ilyen helyzetben hogyan érzem magam. Hogy bízhat bennem, én bízhatok benne, és ugyanez a helyzet Charlesszal is. És hogy amikor döntést kell hoznom, a Ferrariért hozok döntést.”

Vasseur tagadta, hogy túl sokáig tartott, amíg határoztak. „Egy kör telt el, mire döntöttünk, vagyis másfél perc telt el, mire megértettük a helyzetet, és arra kértük őket, hogy cseréljenek.”

Azt is hozzátette, nem tartja problémásnak Hamilton rádiózását: „Tökéletesen megértem a frusztrációjukat, amikor ilyesmire kérjük őket. Frusztráló, mert azt érzik, hogy feladtak egy helyezést. De mi csak a csapat érdekeit néztük. Néha ez működik, máskor nem.”

„Fred bejött hozzám. A vállára tettem a kezemet, és azt mondtam: »Haver, nyugodj meg, ne légy olyan érzékeny«. Mondhattam volna sokkal durvább dolgokat is a rádióban. (…) Egy része szarkazmus volt. Meg kell értenetek, hogy hatalmas nyomás alatt vagyunk az autóban. A csata hevében sosem a legbékésebb üzeneteket fogjuk átadni” – magyarázta újságíróknak Hamilton.

Arról is beszélt a brit, hogy az elhangzottak oka elsősorban nem a helyzetnek, hanem a csapat általános gyengélkedésének szólt, és azt is kijelentette, nem fog elnézést kérni azért, mert harcosként viselkedik. „Nem tudom, mit írtok majd erről, hogy tiszteletlen voltam-e, vagy valami, de őszintén mondom, nem érzem, hogy az voltam. Csak azt akartam kifejezni, hogy »gyerünk, srácok, győzni akarok«. Még mindig érzem a gyomromban azt a tüzet. Nem fogok szabadkozni azért, mert még mindig ez a célom. Tudom, hogy a csapaté is ez, és őszintén hiszem, hogy ha kijavítjuk az autó gondjait, akkor újra a Mercedesekkel és a Red Bullokkal fogunk harcolni. De ez nem történhet meg elég gyorsan. A következő versenyen majd kipróbálunk valami mást, dolgozunk a folyamatokon. Várom már azt az időszakot, amikor újra dobogós helyekért harcolhatok, nagyszerű lenne.”

Hamilton átigazolása a Mercedestől a Ferrarihoz a 2024-es szezon legnagyobb híre volt, de a közös munka nem kezdődött szívderítően. Az idényben eddig egyetlen pole pozíció jött össze a britnek a Kínai Nagydíj sprintversenyén, amelyet aztán meg is nyert, magáról a versenyről azonban kizárták.

Futamon a legjobb helyezése eddig a bahreini volt, ott ötödik lett. A Miami Nagydíj egészen pocsékul sikerült a csapat számára, amelynek Leclerc csak a 8., Hamilton pedig a 12. helyről vághatott neki.