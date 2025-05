Három ember megsérült, amikor szerda éjjel egy autó a Paris Saint-Germain győzelmét ünneplő szurkolók közé hajtott Párizs belvárosában. A Le Parisien azt írja, hogy a kocsi – egy sötét színű Mercedes – egy, a Champs-Élysées-hez közeli utcán haladt át a tömegen, miközben többeket elgázolt.

Az egyik sérült állapota a beszámoló szerint kritikus, de a másik kettő is súlyos sérüléseket szenvedett.

Az incidenst követően a Mercedest több tucatnyian gyalogosan vették üldözőbe, majd felgyújtották. A lángoló kocsit többen megörökítették, a felvéleket pedig megosztották a közösségi médiában. A lap szerint nem világos, hogy mi lett az autó utasaival, vagy hogy a sofőr miért hajtott bele a tömegbe.

🤯📢 Riots in Paris: A car rammed into a crowd of people. Several injured, some in critical condition



Football fans trashed half of Paris while celebrating PSG’s victory over Arsenal and their advance to the Champions League final. At one point, for unknown reasons, a car even… pic.twitter.com/lKDpSIp4R5