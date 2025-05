Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","shortLead":"Az AC Milan egykori szakmai igazgatója, Zvonimir Boban egy podcastban árult el részleteket.","id":"20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"06664a87-d955-468a-9073-2b67f93d1491","keywords":null,"link":"/sport/20250513_szoboszlai-dominik-ac-milan-atigazolas-zvonimir-boban-podcast-liverpool","timestamp":"2025. május. 13. 12:46","title":"Kis híján Milánóban kötött ki Szoboszlai – kiderült, miért hiúsult meg az átigazolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik kárpótolni Orbán Viktor az újdörögdi gránátbaleset általa hősnek nevezett megsérült kormánytisztviselőjét, aki elvesztette mindkét kezét és más, súlyos, maradandó egészségkárosodást is szenvedett. ","shortLead":"Külön, személyre szabott kormányrendelettel és a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” jogcím bevezetésével igyekszik...","id":"20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf7af65a-7220-4daa-aee2-a051ce050c73.jpg","index":0,"item":"54e91ce2-3208-4e14-a30b-b100b96eaf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Az-ujdorogdi-granatbalesetben-serult-kormanytisztviselo-egyedi-hosi-juttatast-ingyen-allami-lakast-es-korhazi-ellatast-kap-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 17:27","title":"Az újdörögdi gránátbalesetben megsérült kormánytisztviselő egyedi „hősi juttatást”, ingyen állami lakást és kórházi ellátást kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami nem szerepel a hivatalos dokumentációkban. ","shortLead":"Számos kérdést vet fel az a különös komponens a napelemes rendszerek egyik legfontosabb részében, az inverterben, ami...","id":"20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe99477-6bb7-4c7d-a4fa-ab54e14c3ceb.jpg","index":0,"item":"65fd67b8-5b0a-4268-abcc-131e9f38646f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_kinai-napelemes-inverterek-rejtett-kommunikacios-eszkoz-vizsgalat-aramszunet-kockazat","timestamp":"2025. május. 15. 11:03","title":"Rejtett rádiós eszközöket találtak a kínai napelemes rendszerekben – rejtély, mi célt szolgálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012eefa6-bd37-490f-a394-68733237b3a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak azonban bizonyos személyek, akik mentesülnek majd a törvény hatálya alól.","shortLead":"Vannak azonban bizonyos személyek, akik mentesülnek majd a törvény hatálya alól.","id":"20250514_Benyujtottak-a-torvenyt-ami-feljogositja-az-onkormanyzatokat-arra-hogy-eldontsek-kik-koltozhetnek-be-a-telepulesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/012eefa6-bd37-490f-a394-68733237b3a1.jpg","index":0,"item":"1d080594-576a-4db0-b3de-2dc003ae0b5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Benyujtottak-a-torvenyt-ami-feljogositja-az-onkormanyzatokat-arra-hogy-eldontsek-kik-koltozhetnek-be-a-telepulesre","timestamp":"2025. május. 14. 07:55","title":"Benyújtották a törvényt, ami feljogosítja az önkormányzatokat arra, hogy eldöntsék, kik költözhetnek be a településre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","shortLead":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","id":"20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"93bd2092-fbd5-4f48-b302-9b4b049c418f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 15:44","title":"Elnézést kért a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]