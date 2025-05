Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai városban.","shortLead":"Az emberi és a természeti tevékenység egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy jelentős a talajsüllyedés mértéke sok amerikai...","id":"20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416cd98c-f3f7-4905-8ee4-bd77cebcd08a.jpg","index":0,"item":"2c50f368-df6d-45fe-8267-4eb1e64ff303","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_egyesult-allamok-sullyedo-varosok-vizszint-usa","timestamp":"2025. május. 15. 08:03","title":"Ijesztően gyorsan süllyed 28 amerikai nagyváros, bajban New York, Las Vegas és Los Angeles is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","shortLead":"Az Audi e-tron GT quattro mostantól már nem három-, hanem négyfelé kivitelben kapható.","id":"20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84e2832-310b-4296-ac6e-cd291e554abf.jpg","index":0,"item":"293176e7-b103-4f67-bbff-efb632ae67ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_585-loero-jelenti-a-beleposzintet-uj-audi-e-tron-gt","timestamp":"2025. május. 15. 07:59","title":"Ilyen az, amikor 585 lóerő jelenti a belépőszintet az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új elnökről online szavazhat a teljes tagság.","shortLead":"Az új elnökről online szavazhat a teljes tagság.","id":"20250515_Dobrev-Klara-az-egyetlen-jelolt-a-DK-elnoki-posztjara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/565c4c39-28fa-41c4-b354-aeaac61012f2.jpg","index":0,"item":"5f706af0-11cc-4702-a2f4-2b4951273ee2","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Dobrev-Klara-az-egyetlen-jelolt-a-DK-elnoki-posztjara","timestamp":"2025. május. 15. 11:08","title":"Dobrev Klára az egyetlen jelölt a DK elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek meg, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Azt, hogy a jövőkép sem rózsás, az új szerződések száma mutatja: márciusban 27,3 százalékkal kevesebb új szerződést...","id":"20250514_epitoipar-ksh-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7ce18f-f2cd-4b11-8dec-9bbcf783db0a.jpg","index":0,"item":"27c954f0-cdec-4e2b-939a-8a48fb2617ce","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_epitoipar-ksh-epites","timestamp":"2025. május. 14. 09:50","title":"Újabb rossz hír: tizedik hónapja esik a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779c9517-9edd-462a-ba0d-b9d4bf45b8f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kína pedig mostanra korántsem olyan olcsó, mint volt.","shortLead":"Kína pedig mostanra korántsem olyan olcsó, mint volt.","id":"20250515_munkaerokoltseg-auto-gyartas-Romania-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/779c9517-9edd-462a-ba0d-b9d4bf45b8f9.jpg","index":0,"item":"5e80ebff-0979-47a4-b400-d0b6737327a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_munkaerokoltseg-auto-gyartas-Romania-Nemetorszag","timestamp":"2025. május. 15. 15:30","title":"Tizenkétszer kisebb a munkaerőköltsége egy autó legyártásának Romániában, mint Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","shortLead":"Többórás napsütés, záporok, éjszakai gyenge fagy is várható pénteken és szombaton.","id":"20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f.jpg","index":0,"item":"ac46c413-c2ef-4eae-ba81-604b9fc78682","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_idojaras-elorejelzes-zapor-napsutes-szel-ejszakai-fagy","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Szeszélyes időjárásra van kilátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai címekre.","shortLead":"A gyanúsítottak már a támadás tesztelési fázisában tartottak, nyomkövetővel ellátott csomagokat küldtek ukrajnai...","id":"20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"cdd531f8-29d6-487c-8964-56f1d73dd9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_ukrajna-kem-oroszorszag-orosz-ukran-haboru-nemetorszag-koln-rendorseg-kiszallitas-robbantas","timestamp":"2025. május. 14. 12:11","title":"Vélhetően orosz megbízásból szabotázsra készülő ukrán férfiakat tartóztattak le Németországban és Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]