[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankerület szerint nem bullying vezetett a tragédiához, a Tények viszont úgy tudja, hogy a gyereket rendszeresen csúfolták.","shortLead":"A tankerület szerint nem bullying vezetett a tragédiához, a Tények viszont úgy tudja, hogy a gyereket rendszeresen...","id":"20250523_ongyilkos-kislany-godollo-iskola-bantalmazas-bullying","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"6bde8335-634f-4e7a-8e4e-c177e9cc6964","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_ongyilkos-kislany-godollo-iskola-bantalmazas-bullying","timestamp":"2025. május. 23. 16:14","title":"Öngyilkos lett egy 12 éves kislány Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint ezen számos jegyzetet készített.","shortLead":"Az első Hoppálinfóra nagyjából kéttucatnyi érdeklődő ment el Pécsen, az országgyűlési képviselő pedig állítása szerint...","id":"20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d2d5ce-fdbf-402b-8d49-0506decfacd9.jpg","index":0,"item":"848f8faf-3e5d-4863-b424-3be3dd0494a5","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_fidesz-hoppal-peter-orszaggyulesi-kepviselo-hoppalinfo-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 23. 15:10","title":"A fideszes Hoppál Péter 16 éve képviselő, de most jött rá, hogy fontos a kapcsolat a választóival, ezért elindította a Hoppálinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","shortLead":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","id":"20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4.jpg","index":0,"item":"b19f2232-065a-45e2-9bd9-65c03bb901fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","timestamp":"2025. május. 23. 08:35","title":"Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha tud róluk.","shortLead":"Jobb, ha tud róluk.","id":"20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"01eb073f-b108-48a1-9ab0-df3c69e6d2c0","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:41","title":"Ilyen is ritkán van: szinte az összes nagybanknál lesz valamilyen leállás a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi Wienerroither & Kohlbacher Galéria által 15 millió euróért kínált a festménye Magyarországról került ki, méghozzá a magyar hatóságok megtévesztésével. Kérdés, van-e esély visszaszerezni? ","shortLead":"A HVG-nek és Der Standard osztrák napilapnak sikerült kiderítenie, hogy Klimt Afrikai herceg című, a bécsi...","id":"20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"2a960662-f435-4b71-8890-b1b0df0e3393","keywords":null,"link":"/360/20250523_der-standard-hvg-gustav-klimt-afrikai-herceg-budapest-becs-wienerroither-kohlbacher-galeria","timestamp":"2025. május. 23. 15:22","title":"Hogyan találták meg és hogyan veszítette el Magyarország a fekete férfit ábrázoló Gustav Klimt-képet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rendkívül rejtélyes az OpenAI készülő nagy dobása, amiből rekord idő alatt szeretnének eladni 100 millió darabot. De mit lehet tudni róla, és mikor érkezhet? Néhány részlet már kiszivárgott.","shortLead":"Rendkívül rejtélyes az OpenAI készülő nagy dobása, amiből rekord idő alatt szeretnének eladni 100 millió darabot. De...","id":"20250523_openai-io-sam-altman-jony-ive-mesterseges-intelligencia-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"f8977e12-2695-45ae-bf46-106c71555427","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_openai-io-sam-altman-jony-ive-mesterseges-intelligencia-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. május. 23. 11:03","title":"Leszoktatni az embereket a képernyőkről – ezt lehet tudni az OpenAI készülő eszközéről, amin az Apple volt sztártervezője is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","shortLead":"A Chevrolet Silverado EV Trail Boss valós hatótávja bőven 750 kilométer felett alakul.","id":"20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edb6a16-bb69-4683-b1d1-440a261efa94.jpg","index":0,"item":"38d658e8-c691-47d2-96fb-1809aeb6d602","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_itt-a-legujabb-hegyomlasnyi-amerikai-villanyauto-chevrolet-silverado-ev","timestamp":"2025. május. 23. 07:21","title":"Itt a legújabb hegyomlásnyi amerikai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné felhívni a világ figyelmét.","shortLead":"Átlagosan hetente két természetvédelmi őrt ölnek meg munkavégzés közben – a brit trónörökös az ő munkájukra szeretné...","id":"20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2f913e8-6326-469b-a3b8-8fb0ec25a59e.jpg","index":0,"item":"aff632e6-6696-42ab-862d-084a66992297","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_vilmos-herceg-dokumentumfilm-sorozat-vadorok-veszelyes-munka","timestamp":"2025. május. 23. 09:51","title":"Vilmos herceg új dokumentumfilm-sorozata a világ egyik legveszélyesebb foglalkozását mutatja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]