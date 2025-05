Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást adott egy átfogó újjáépítési programra is dél-oroszországi megyékben.","shortLead":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást...","id":"20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f823028b-9774-4b65-9265-414759bffd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","timestamp":"2025. május. 23. 05:21","title":"Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz–ukrán határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","shortLead":"Most is csak az egyik üzemanyag ára mozdul.","id":"20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"5016817b-829b-427b-bc8d-3f8247d13a06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_benzin-gazolaj-tankolas-benzinkut-nagykereskedelmi-ar","timestamp":"2025. május. 23. 10:30","title":"Még olcsóbb lesz a gázolaj, mint a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49da2941-98a5-40ea-b127-bdef6726bc3c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A napokon belül 77 éves Gálvölgyi Jánosra nem kíváncsiak a köztévében.","shortLead":"A napokon belül 77 éves Gálvölgyi Jánosra nem kíváncsiak a köztévében.","id":"20250524_Galvolgyi-Janos-mtva-kozteve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49da2941-98a5-40ea-b127-bdef6726bc3c.jpg","index":0,"item":"cbaa1969-0317-48d3-8733-a20becbc623f","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Galvolgyi-Janos-mtva-kozteve","timestamp":"2025. május. 24. 09:12","title":"Gálvölgyi János még sosem járt az MTVA Kunigunda utcai épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének a választások.","shortLead":"A reprezentatív felmérés szerint a DK és a Mi Hazánk kerülne még be a parlamentbe, ha most vasárnap lennének...","id":"20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7ff534d-e04f-4308-95be-f10fca7860a9.jpg","index":0,"item":"ff274b06-54f7-4e19-af5d-c3a9a427308c","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Publicus-Intezet-felmeres-partpreferencia-tisza-part-fidesz-magyar-peter-orban-viktor-dk-mi-hazank-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 06:22","title":"Publicus Intézet: Tisza 43, Fidesz 36","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és Szlovákiának, az utolsó két, orosz gázt vezetékesen importáló országnak is fel kell adnia ezeket a beszerzéseket. Persze ez a két kormány nem fogja szó nélkül beadni a derekát, de úgy tűnik, az EU készült erre.","shortLead":"Az Európai Unió 2027-re szeretne teljesen függetlenedni az orosz gáztól, ami azt jelenti, hogy Magyarországnak és...","id":"20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a616a88-52ae-4c22-b75c-667685fc3e2c.jpg","index":0,"item":"69f97046-469b-4d30-a5ff-a0b28b2dd73a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250523_Az-EU-keszult-hogy-Magyarorszag-es-Szlovakia-ne-tudja-blokkolni-az-orosz-gaz-betiltasat","timestamp":"2025. május. 23. 14:47","title":"Az EU készül arra, hogy Magyarország és Szlovákia ne tudja blokkolni az orosz gáz betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f829a868-b216-46b1-b5b8-9b3d762fa05f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A bukaresti tőzsde száguld, a lej pedig szépen erősödik, mióta Nicusor Dan nyerte a román elnökválasztást, de a látszat csal: a krízisnek nincs vége. A költségvetés helyzete borzasztó, kormány épp nincs, és akárki kerül az ország élére, hatalmas megszorítást kell levezényelnie, miközben olyan pártok adják a többséget, amelyek az elmúlt évek gazdaságpolitikáját elszúrták.","shortLead":"A bukaresti tőzsde száguld, a lej pedig szépen erősödik, mióta Nicusor Dan nyerte a román elnökválasztást, de a látszat...","id":"20250523_Romania-valasztas-valsag-elnok-Nicusor-Dan-hiany-megszoritas-gazdasag-kamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f829a868-b216-46b1-b5b8-9b3d762fa05f.jpg","index":0,"item":"daa9b529-cf38-4365-9ec3-a14b63ec59cd","keywords":null,"link":"/360/20250523_Romania-valasztas-valsag-elnok-Nicusor-Dan-hiany-megszoritas-gazdasag-kamat-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 09:30","title":"A katasztrófát elkerülte Románia, de menekülnie kell az újabb válság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63772d93-08cc-4fff-8042-8f34177d34f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 23 éves Erzsébet hercegnő egyike az egyetem hétezer külföldi diákjának, akiket Trumpék rendelete sújt. ","shortLead":"A 23 éves Erzsébet hercegnő egyike az egyetem hétezer külföldi diákjának, akiket Trumpék rendelete sújt. ","id":"20250524_A-belga-tronorokosnek-is-fajhat-Trump-hadjarata-a-Harvard-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63772d93-08cc-4fff-8042-8f34177d34f0.jpg","index":0,"item":"65f390fd-5df4-4927-bf7b-ad83e1ec5834","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_A-belga-tronorokosnek-is-fajhat-Trump-hadjarata-a-Harvard-ellen","timestamp":"2025. május. 24. 10:30","title":"A belga trónörökösnek is fájhat Trump háborúja a Harvard Egyetem ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]