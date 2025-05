Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya fejlesztőjét és üzemeltetőjét Palkovics László volt miniszter. Bár ez végre egy csúcstechnológiás projekt, az Orbán-rendszer jegyeit így is magán viseli.","shortLead":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya...","id":"20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634.jpg","index":0,"item":"f5fd838c-c6b6-4608-9944-fc486781ffac","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","timestamp":"2025. május. 23. 11:42","title":"Új alapítvány jön, de Palkovics marad: menti milliárdos mínuszokat termelő zalai csodaprojektjét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai klubfutballnak, és újra átvegye az irányítást világszinten is. Ez láthatóan nem tetszik Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek, így a két szövetség között ismét fellángolt a viszály, ami a FIFA paraguayi kongresszusán csúcsosodott ki. ","shortLead":"A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai...","id":"20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b956469-2844-47d5-9f7c-2012d73a851b.jpg","index":0,"item":"c3e78275-da48-4984-a863-a805ea202b30","keywords":null,"link":"/sport/20250524_fifa-uefa-haboru-feszultseg-gianni-infantino-aleksander-ceferin-klubvilagbajnoksag-bajnokok-ligaja-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 19:45","title":"Örökös harc dúl a futball nagyurai között, a háttérben pedig már ott mosolyog Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48308ec0-2123-49de-96fe-39e3dd6fa1d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Európába érkezett az A6-os Audi, az 5-ös BMW és a Mercedes E-osztály legfrissebb japán kihívója.","shortLead":"Európába érkezett az A6-os Audi, az 5-ös BMW és a Mercedes E-osztály legfrissebb japán kihívója.","id":"20250523_szemrevalo-luxusauto-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-lexus-es-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48308ec0-2123-49de-96fe-39e3dd6fa1d9.jpg","index":0,"item":"5b2f1039-982d-45c0-a92e-7d7928ea8b68","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_szemrevalo-luxusauto-a-most-eloszor-villanyautokent-is-elerheto-lexus-es-szedan","timestamp":"2025. május. 23. 07:59","title":"Szemrevaló luxusautó a most először villanyautóként is elérhető Lexus ES szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor képernyőn néznek mesét – bizonyították amerikai kutatók.","shortLead":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor...","id":"20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39.jpg","index":0,"item":"152825a9-f4a5-42ea-8a33-03474c08a1c3","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","timestamp":"2025. május. 23. 16:15","title":"Mi történik pontosan a gyerekben, amikor képernyőt bámul – és amikor könyvet olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","shortLead":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","id":"20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6.jpg","index":0,"item":"6e4ead95-cd2e-4fba-b23a-f1989ad7da7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","timestamp":"2025. május. 24. 15:14","title":"Simicskó István törvénymódosítást javasol, hogy ne tűnjenek el a pénztárosok a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","shortLead":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","id":"20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2a226759-3fc1-4d02-974a-bf9a9544d180","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","timestamp":"2025. május. 24. 16:30","title":"Fegyelmi eljárást kezdeményez Semjén Zsolttal és Latorcai Jánossal szemben a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031d5d4e-4ea7-4314-ab92-5c98825d0e49","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Apró elektromos impulzusokkal stimulálják a lábat a Dubajban fejlesztett új magassarkú cipők, melyek rengeteg nő mindennapos problémájára kínálhatnak gyógyírt. Csak tudják megfizetni.","shortLead":"Apró elektromos impulzusokkal stimulálják a lábat a Dubajban fejlesztett új magassarkú cipők, melyek rengeteg nő...","id":"20250523_yush-cipo-nehezlaberzet-visszer-ellen-neuromuszkularis-stimulacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031d5d4e-4ea7-4314-ab92-5c98825d0e49.jpg","index":0,"item":"0da6aa4b-84b5-45a9-a920-1a5b17789b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_yush-cipo-nehezlaberzet-visszer-ellen-neuromuszkularis-stimulacio-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 06:03","title":"100-ból 85 nőt visznek fájdalomba a magassarkú cipők – Berlinben járva találtunk erre egy új megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit megkérdezte, honnan tudják ezt ilyen pontosan. Hitlernek figyelmeztetésül kell szolgálnia a mai konzervatívok számára, mondta Manfred Weber a Politicónak. Joschka Fischer volt német külügyminiszter szerint Európának szabad, szuverén hatalomként kell egyesülnie, ha nem akar beszorulni a birodalmi, agresszív Oroszország, illetve megbízhatatlan Amerika közé. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Politikusok és katonai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország 2029-ben megtámadhatja Európát – a Die Zeit...","id":"20250523_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"5b37f42f-d3d4-44af-8071-37b9b6712134","keywords":null,"link":"/360/20250523_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 23. 11:20","title":"Jönnek az oroszok 2029-ben? Talán – így látja a német hadsereg egyetemének professzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]