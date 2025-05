Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","shortLead":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","id":"20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac.jpg","index":0,"item":"cec8d28e-90b1-4dfc-bfa8-f7f29ed95e55","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","timestamp":"2025. május. 26. 16:57","title":"Csilipaprikás aranyérvizsgálat a tiszalöki börtönben: az egyik vádlott két évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos a közösség ereje. ","shortLead":"Gyereknap alkalmából arról beszéltek érintett családok, hogy nem csak az LMBTQ-gyerekeknek, de szüleiknek is fontos...","id":"20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9d61b-944f-448c-b0ca-58ed4e0fc567.jpg","index":0,"item":"30c0d66a-ff9e-423c-92de-8a367888b1a5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_pride-lmbtq-aktivizmus-deutsche-welle-transznemu-coming-out","timestamp":"2025. május. 25. 11:35","title":"Így lesz a harcos, Pride-ellenes tüntető szülőből LMBTQ-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","shortLead":"A kínai márkák prémium vonalába tartozik az érkező Xpeng. ","id":"20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d1cf8a-d3a0-4d73-8735-f019aa2a84a9.jpg","index":0,"item":"c3537c6c-f059-48e4-bb3f-31c228cd98e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_kinai-automarka-is-megerkezik-Magyarorszagra-Xpeng","timestamp":"2025. május. 26. 12:08","title":"Újabb feltörekvő kínai autómárka jelenik meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88300ee0-02f4-45a9-a85e-f6ef39e43eaf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vajon mire figyelt?","shortLead":"Vajon mire figyelt?","id":"20250526_megtorpedozta-a-figyelmetlen-autos-az-elotte-haladot-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88300ee0-02f4-45a9-a85e-f6ef39e43eaf.jpg","index":0,"item":"e6c5ff1c-53a0-4dee-8ca4-faa95f5823cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_megtorpedozta-a-figyelmetlen-autos-az-elotte-haladot-video","timestamp":"2025. május. 26. 16:12","title":"Egyszerűen megtorpedózta a figyelmetlen autós az autópályán előtte haladót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás.","shortLead":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak...","id":"20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce.jpg","index":0,"item":"47565bb6-fec0-47db-b7e5-b9e98ce32fef","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","timestamp":"2025. május. 25. 20:30","title":"Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid beszédet tartott az összetartozásról. ","shortLead":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid...","id":"20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"6cb2684d-a833-4362-a52f-eac5537ee1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","timestamp":"2025. május. 25. 09:47","title":"Caramel: „Ezek a f*szfejek Oxfordon annyit tanultak meg, hogy kell megosztani az embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba az adott vállalkozás.","shortLead":"Nem kell lezárt üzleti év sem a pályázáshoz: elég, ha van egy kocsma, amit üzemeltet, és regisztrált az NTAK-ba...","id":"20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bea19c1-4bc2-49b9-b7bc-ffb322f86388.jpg","index":0,"item":"43fb7f3c-a5f4-4a5a-882f-33b898f69793","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_kocsmaprogram-konnyites-videki-italboltok-tamogatasa-kisfaludy-program","timestamp":"2025. május. 26. 15:05","title":"Eltöröltek még egy korlátot: nullkilométeres cégeket is várnak már a kocsmaprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos aggodalmakra, és más kormánypárti politikusok is hasonlóan próbálták elmagyarázni, hogy a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését előkészítő jogszabály nem is az, aminek látszik. Legújabban pedig Gulyás Gergely írta le Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos letartóztatási szándékáról, hogy „aki betartotta a törvényeket, és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”. Ám ha végigtekintünk a magyar történelmen, van okunk összerezzenni, ha ezt az érvelést halljuk.","shortLead":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos...","id":"20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"15e5c2e4-8b9b-41da-887c-2a541cae02eb","keywords":null,"link":"/360/20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","timestamp":"2025. május. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás is igazolja: éppen akkor kell elkezdeni aggódni, amikor a hatalom azzal nyugtat, hogy nincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]