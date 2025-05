Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszont meg sem állt miatta.","shortLead":"Viszont meg sem állt miatta.","id":"20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2751e35-ed43-4961-a749-47d6dc3cf37c.jpg","index":0,"item":"cd18be56-2fe9-4d1a-834c-4f6932affa04","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Elfelejtette-lehajtani-a-darut-letarolta-a-vasuti-atjarot-Sopronnal-video","timestamp":"2025. május. 27. 13:24","title":"Elfelejtette lehajtani a darut, letarolta a vasúti átjárót egy teherautós Sopronnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. A kutyákat elaltatták.","shortLead":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. A kutyákat elaltatták.","id":"20250526_felfuggesztett-kutya-tamadas-szentes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77.jpg","index":0,"item":"bc47dfa7-8f1b-4daa-836d-a432def2fee5","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_felfuggesztett-kutya-tamadas-szentes-itelet","timestamp":"2025. május. 26. 14:36","title":"Felfüggesztettet kapott a férfi, akinek a kutyái halálra marcangoltak egy járókelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"1400 kilós volt a fogás. ","shortLead":"1400 kilós volt a fogás. ","id":"20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/009b2d6a-fa9d-4c5c-842e-84caaf3b57a9.jpg","index":0,"item":"dc4c3c05-20d0-41be-9673-c88798cbca06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_toba-gurult-auto-zalai-horgaszversenyen","timestamp":"2025. május. 28. 08:41","title":"Tóba gurult egy autó egy zalai horgászversenyen – búvárok halászták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","shortLead":"Az indoklás szerint bankjegyeken, plakátokon és az interneten is előfordul, hogy kiretusálják a vallási jelképet.","id":"20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b285a41-df00-4a79-a1a1-12d0ccd866bb.jpg","index":0,"item":"a63f6d16-a761-4e77-a3d0-7b8a2249c5b2","keywords":null,"link":"/elet/20250527_oroszok-templom-kereszt-moszkva","timestamp":"2025. május. 27. 15:53","title":"Betiltják az oroszok, hogy kereszt nélkül ábrázoljanak templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek lehetnek egy nehezebb életszakaszban. ","shortLead":"Az önsértés már 12-13 éves kiskamaszoknál is előfordul, és egészséges személyiségfejlődésű gyerekek is érintettek...","id":"20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0e3e5-13b8-49c6-b2c7-6dcbd62b61ac.jpg","index":0,"item":"96140d47-eba6-4c15-a211-28322e8c7a09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Gyerekek-kamaszok-onsertes-ongyilkossag-pszichiater-Semmelweis-Egyetem","timestamp":"2025. május. 27. 09:51","title":"Egyre több gyerek bántja magát, mert nem érzik biztonságosnak a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","shortLead":"Kis-Benedek József úgy véli, az üggyel a magyar titkosszolgálatoknak is ártanak.","id":"20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"7eb8f3a8-ea82-4d75-a24d-1ff3150c5f40","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_ruszin-szendi-romulusz-ukrajna-kemkedes-vad-kis-benedek-jozsef-biztonsagpolitikai-szakerto","timestamp":"2025. május. 26. 20:50","title":"A szakértő szerint kizárt, hogy Ruszin-Szendi együttműködött volna az ukrán titkosszolgálatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]