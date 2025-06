Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a80cfe4-d692-467d-8449-8231a582966a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint 1300 ember dobta össze az ötmillió forintot. Magyar Péter is felajánlotta, hogy a Tisza Párt fedezi a költségeket, de az elegendő adományok miatt Törley Katalin arra kéri, hogy a pénzzel a Tanítanék Mozgalmat támogassa.","shortLead":"Több mint 1300 ember dobta össze az ötmillió forintot. Magyar Péter is felajánlotta, hogy a Tisza Párt fedezi...","id":"20250601_kirugott-kolcseys-tanarok-perkoltseg-adomanyok-Magyar-Peter-Tisza-Part-Torely-Katalin-Tanitanek-Mozgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80cfe4-d692-467d-8449-8231a582966a.jpg","index":0,"item":"de9c1b2a-bde6-478f-a36c-c8395ef156ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_kirugott-kolcseys-tanarok-perkoltseg-adomanyok-Magyar-Peter-Tisza-Part-Torely-Katalin-Tanitanek-Mozgalom","timestamp":"2025. június. 01. 09:13","title":"24 órán belül összejött adományokból a kirúgott kölcseys tanárok perköltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba a nyulat, amit az indiai óriáskígyó meghagyott. A gyöngyösi szolgabíró fia érinthetetlennek bizonyult, amikor motorján száguldozva megnyomorított egy hivatalnoknőt, az autóklub első embere pedig súlyos sérülést szenvedett – egy veszett macskától. Erről írtak a lapok száz évvel ezelőtt.","shortLead":"Madárfejű Lajcsikán borzongtak a Városliget látogatói 1925 májusában, amikor a fővárosi Állatkert megkapta ajándékba...","id":"20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91d57027-a004-4709-8b06-7cadf9c6bd6f.jpg","index":0,"item":"1673bae0-b783-460d-9f85-7eed6443625b","keywords":null,"link":"/360/20250531_szazeves-ujsag-1925-majus","timestamp":"2025. május. 31. 13:00","title":"Pofon járt a pesti fiatalembernek, aki nem vette le a kalapját a máriabesnyői zarándokok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","shortLead":"Az aHang szűk két hét alatt tizenhét városban demonstrál a civilek és újságok vegzálása ellen.","id":"20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4f1357-b0a1-4307-a347-8a1618f8f4bf.jpg","index":0,"item":"8b00cf19-2d19-4fbe-af9c-74efc7362a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_ahang-tuntetes-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 31. 18:57","title":"Ma hat városban tüntettek az üldözési törvény ellen, és folytatódnak a demonstrációk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf499f93-adb9-4bae-805f-02e4256991bc","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kérünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Krusovszky Dénesnek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Kossuth, csalásfaktor, durrdefekt, stricitempó, sóvidék.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kérünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250601_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf499f93-adb9-4bae-805f-02e4256991bc.jpg","index":0,"item":"0710c3dd-6e47-46f8-9bae-38d2b81cc9d4","keywords":null,"link":"/360/20250601_Az-en-hetem-Krusovszky-Denes","timestamp":"2025. június. 01. 17:30","title":"Krusovszky Dénes hete, amit túlharsogott a mi hetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb ki kelljen fizetnie a rákosrendezői telek árának újabb, 18 milliárdos részletét. A kormányzati kiemeltté nyilvánítás rosszkor jött.","shortLead":"Az állam 10 milliárdos inkasszója miatt pénzügyi zavarba került fővárosnak más se hiányzott, minthogy a vártnál előbb...","id":"20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"5f8c2195-a8ac-43c2-832a-0a69464e851c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Kiemelt-beruhazassa-nyilvanitja-a-kormany-Rakosrendezot-ami-ujabb-18-milliardos-fizetnivalo-a-fovarosnak","timestamp":"2025. május. 31. 16:10","title":"Kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány Rákosrendezőt, ami újabb 18 milliárdos fizetnivaló a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor a Giro d’Italia záró szakaszán megjelent a pápa.","shortLead":"Hírességek és politikai vezetők is gyakran szokták köszönteni a kerékpárosokat, de az így is meglepetés volt, amikor...","id":"20250601_giro-papa-kerekpar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1629f85b-0df5-47d1-9327-74ff347c5800.jpg","index":0,"item":"955a3667-85ce-4607-af44-b8924e12619f","keywords":null,"link":"/elet/20250601_giro-papa-kerekpar","timestamp":"2025. június. 01. 19:18","title":"Megállt a Giro mezőnye Rómában, amikor a pápa kiment fogadni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért emelnek kezet a népükre. De te miért tennéd? Csak a szégyenért?","shortLead":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért...","id":"20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02.jpg","index":0,"item":"be69f276-7003-4a7d-b56a-8ac091e4b48c","keywords":null,"link":"/360/20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","timestamp":"2025. június. 01. 09:39","title":"Tóta W. Árpád: Állítsátok meg a Fideszt, Gulyás Gergő ki akar szállni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]