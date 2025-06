Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési körének, az előrejelzések szerint a magyar gazdasági növekedés idén mindössze egy százalék körül lehet. A kormány egyelőre fegyelmezettnek tűnik költségvetési téren, de parlamenti választás lesz.","shortLead":"Vége a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési körének, az előrejelzések szerint a magyar gazdasági növekedés...","id":"20250609_fitch-moodys-sp-hitelminositok-repulorajt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"72825e63-07ea-4e4c-a806-04119351e529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_fitch-moodys-sp-hitelminositok-repulorajt-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 06:10","title":"Mindhárom nagy hitelminősítő csúnyán lepontozta a magyar repülőrajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","shortLead":"A fővárosi képviselő korábban arról posztolt, a vállalat Lázár János utasítására trükközik a sokat késő vonatokkal.","id":"20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"50dc1975-d98b-4e66-8eb7-79efea59c4a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-MAV-szerint-Vitezy-David-hazudik","timestamp":"2025. június. 09. 16:47","title":"A MÁV szerint Vitézy Dávid hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két járattal is probléma volt.","shortLead":"Két járattal is probléma volt.","id":"20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab364eb5-5d3a-4db7-944f-6230830efbcd.jpg","index":0,"item":"cb46bb28-039f-4626-9325-822aace62e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_A-debreceni-repteren-sem-volt-zokkenomentes-a-hosszu-hetvege","timestamp":"2025. június. 09. 18:28","title":"A debreceni reptéren sem volt zökkenőmentes a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","shortLead":"Több alkalommal is fiatal lányoknak tett szexuális ajánlatot, van aki bántalmazással vádolja.","id":"20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b491e3-013b-45d1-91ce-b4309c078218.jpg","index":0,"item":"ec74678c-bae0-4241-9b46-ec896f38012f","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_szexualis-zaklatas-vad-kilenc-no-jared-leto","timestamp":"2025. június. 08. 20:17","title":"Szexuális zaklatással vádolja kilenc nő Jared Letót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","shortLead":"Kelet-Magyarországon terjeszkedik a MagNet Bank.","id":"20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a20155db-0d23-4f89-b985-d13878bb79b8.jpg","index":0,"item":"a330fafd-2f5e-4d92-bf2f-d7d194b13ed2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_MagNet-Bank-Polgari-Bank","timestamp":"2025. június. 10. 15:14","title":"Megvásárolta a MagNet Bank a Polgári Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","shortLead":"Még a partok előtt megállítatná a segélyszállítmányt szállító hajót az izraeli hadsereg.","id":"20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1591959c-4493-4404-928a-fdb748689414.jpg","index":0,"item":"a54e2fcb-3845-44d8-871c-1c49b3ba3596","keywords":null,"link":"/vilag/20250608_izrael-hadsereg-gaza-flotta-greta-thunberg","timestamp":"2025. június. 08. 19:36","title":"Az izraeli hadsereget utasították a Gázába tartó hajó megállítására, amelyen Greta Thunberg is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie LM olyan durva, hogy kizárólag versenypályán lehet vezetni.","id":"20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e970c2d-ba9a-40a1-9d46-eb0d8a6df7eb.jpg","index":0,"item":"b9871ca1-1320-479d-8794-8b420e3c1ddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_csak-10-szerencses-milliardos-csaphat-le-az-aston-martin-valkyrie-lm-orult-hiperautora","timestamp":"2025. június. 10. 08:41","title":"Csak 10 szerencsés milliárdos csaphat le az Aston Martin őrült hiperautójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy szembe, amelynek védelméről megállás nélkül harsog a propaganda.","shortLead":"A Tisza elnöke szerint a miniszterelnök a CPAC-kel és a franciaországi látogatásával épp azzal a szuverenitással megy...","id":"20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab319fd-7f64-4a80-b746-d8ece4af25ef.jpg","index":0,"item":"ed065465-d03d-4386-89bb-c57c493347b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Magyar-Peter-Orban-Viktor-Parizs-szuverenitas-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 11:15","title":"Magyar Péter: Orbán Párizsban feladta a magyar szuverenitást, fordított esetben napokig ezt harsogná a propaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]