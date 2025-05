Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun szerint bűncselekmény történt, ami „csorbította az ország méltóságát”, három embert vettek őrizetbe miatta.","shortLead":"A taktikai nukleáris fegyverek szállítására alkalmas hadihajó Észak-Korea második ismert rombolója. Kim Dzsongun...","id":"20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcd05e1d-7fac-433d-9ef8-551fcf0490be.jpg","index":0,"item":"644a91bb-8de2-4b50-8ca1-8835ca483ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Eszak-Korea-hadihajo-baleset-rombolo-orizetbe-vettek","timestamp":"2025. május. 25. 14:32","title":"Megrongálódott Észak-Koreában egy hadihajó, miközben vízre bocsátották, a felelősöket „megbüntetik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","shortLead":"Bali Gábor szerint a leválás az olajnál valóban okozna drágulást, de a földgáznál nem feltétlenül.","id":"20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"082ab794-78d2-409d-93c2-8a0adaffd8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_Orban-Viktor-ukran-energiafenyegetes-orosz-energiahordozok-rezsicsokkentes-villany-gaz-olaj-dragulas-szakerto-cafolat","timestamp":"2025. május. 25. 21:15","title":"Energetikai szakértő: Ha lenne politikai akarat, két év alatt le lehetne cserélni az orosz energiahordozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","shortLead":"Nem volt telitalálat az ötös lottón, így jövő héten már 2 milliárd 550 millió forintról lehet álmodni.","id":"20250524_otos-lotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"55f8835c-26e9-4405-bdb2-3c4458fceeb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_otos-lotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. május. 24. 21:48","title":"Ezt az öt számot kellett volna beikszelni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"84b24d16-b7a3-46a8-b10f-c3ea761ed638","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","timestamp":"2025. május. 25. 12:00","title":"Ez történt: Bevezették, hogy bankkártya nélkül is lehessen készpénzt felvenni, itt vannak a magyarok számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás mértéke elég nagy.","shortLead":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás...","id":"20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6.jpg","index":0,"item":"9f9311fd-e0c3-4582-a5a6-9080cba1906e","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","timestamp":"2025. május. 25. 16:15","title":"Diákok magasságát és dolgozatait vizsgálták, az összefüggés egyértelműnek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett szuperszámítógépet ad majd ki.","shortLead":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett...","id":"20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20.jpg","index":0,"item":"73363890-51a3-4ac2-98a3-18adc00c2112","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","timestamp":"2025. május. 25. 16:03","title":"Egy elég vad szuperszámítógépet telepít az űrbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]