Háromból három vereség – ez volt a magyar labdarúgó-válogatott idei mérlege az Azerbajdzsán elleni barátságos mérkőzést megelőzően. Volt tehát min javítani, már csak azért is, mert a 2025-ben rúgott egy gólra nyolc válasza volt Törökországnak és Svédországnak.

Marco Rossi legénysége fontos párharccal kezdte meg ezévi szereplését, a törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozóval. A nemzeti tizenegy történetének ezredik mérkőzése majd’ 70 percig jól nézett ki, végül 3–1-es vereséggel távoztak Isztambulból Schäferék, majd a visszavágón a törökök lesimázták a mieinket. A bántóan sima kiesés okait ebben a cikkben fejtegettük, de a török és a svéd meccs között is akadt beszédtéma: Gulácsi Péter végleg lemondta a válogatottságot.

Dibusz Dénest, aki így egyértelműen elsőszámú kapussá lépett elő, annyira meglepte, hogy posztriválisa kicsekkolt, hogy a svédek ellen gólpasszt adott Yasin Ayarinak. A 2–0-s vereség azt jelentette, hogy ötmeccses nyeretlenségi szériával várta a magyar válogatott a kedd esti összecsapást.

Tekintélyes magyar fölény és három gól

Marco Rossi a múlt heti mérkőzés után változtatásokat ígért, amivel nem maradt adós. Több poszton cserélt a kezdőcsapatban és formációt is váltott a szövetségi kapitány: Dibuszt a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs, Balogh Botondot Nego, Dárdai Bencét Tóth Alex, Gazdagot pedig Varga Barnabás váltotta. Az új, 4–3–3-as felállásban Szoboszlai és Tóth kezdtek a középpálya jobb és bal oldalán, Bolla pedig felkerült a támadósor jobb szélére Varga és Sallai mellé.

Nem kellett sokat várni az első magyar helyzetre, ami góllá érett, az 5. percben a három új ember hozta össze a vezetést a mieinknek. Az életében először a kezdőben helyet kapó Tóth Alex a szélen találta meg Negót, aki jobbal tökéletesen ívelt középre, pont Varga Barnabás fejére, a Fradi csatárának pedig nem volt nehéz dolga 4 méterről, 0–1. Gyorsan jött viszont a válasz is. Egy azeri szöglet után nagy volt a kavarodás a magyar kapu előtt, végül valahogy eljutott a labda Renat Dadasov elé, aki kézzel is játékba avatkozott, majd közelről a kapuba lőtt, 1–1. A válogatott történetének 100. kapusa, Tóth Balázs tehetetlen volt ebben a helyzetben.

A gólszerző Varga Barnabás (j), mellette csapattársa, Nagy Zsolt ünnepel az Azerbajdzsán–Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Bakuban, a Dalga Arenában 2025. június 10-én MTI/Czeglédi Zsolt

Közvetlen a gól után egy Szoboszlai-szögletből veszélyeztetett a magyar csapat, de Dárdai Márton fejese egy kicsivel kapu fölé szállt. A 14. percben egy távolabbi szabadrúgást küldött kapura a bajnok Liverpool középpályása, de a labda elkerülte a jobb felsőt. Négy perccel később Schäfer unta meg a tologatást az azeri 16-os előterében és jó harmincról tekert szintén a jobb felső irányába, de ő sem járt sikerrel.

Magyar helyzetekből a folytatásban sem volt hiány. Szoboszlai 24. percben elvégzett szöglete Willi Orbán fejét találta telibe, de a lipcsei védő bólintását Cafarov a léc fölé ütötte, majd pár perccel később egy lecsúszott beadás után megismételte ezt a mozdulatot az azeri kapus. Egy nagyobb védelmi hiba után Szoboszlai Dominik a 33. percben ismét vezetéshez juttatta a magyar csapatot. Nagy Zsolt balról adott be középre, Varga lekészítése után pedig kapásból lőtt nagy erővel a rövidbe a csapatkapitány, 1–2. Nagy lövőkedvét nem sokkal később ismét megvillantotta Szoboszlai, aki ezúttal jobb oldalról vette célba a jobb alsót 16 méterről, de néhány centivel elkerülte a lövése a kapufát.

Centiken múlt, hogy ne jöjjön újra a gyors azeri válasz. A 38. percben Nuriiev szögletét Dadasov csúsztatta a kapu irányába Szoboszlai mellett, a fejese éppen csak elkerülte a jobb kapufát, és Mahir Emreli is kevéssel maradt le róla. Nagy helyzet volt! Próbálkozásunk ugyan még volt, de Tóth Alex lövése nem volt veszélyes, így egygólos magyar előnnyel vonultak öltözőbe a csapatok.

Kifejezetten szenvedős volt a második játékrész

Sallai rosszul lett a szünetben, így Csoboth Kevin váltotta a második félidőre, aki néhány perc alatt többször is veszélyeztetett: előbb egy beadással próbálkozott, majd őt találta meg egy jobbról befelé tekeredő labda, de egy azeri elválasztotta a labdától, így nem tudott lőni. Egy szép szóló után Szoboszlai is aktivizálta magát, majd jó 22 méterről lőtt, de csak a blokkig jutott a labdája. Így járt Varga is az 52. percben, aki ellenfele hátát találta telibe, majd egy gyors kontra után Tóth védett szépet Cafarguliyev lecsúszott beadása után.

Barátságos meccs lévén Rossi az 58. percben lekapta Tóth Balázst, aki helyére Szappanos Péter érkezett, valamint Tóth Alex és Bolla Bendegúz helyén esélyt kapott Dárdai Bence és Osváth Attila is. A visszafogottabb második játékrészt Nego közeli helyzete dobta fel a 64. percben, de ő sem talált kaput Schäfer beadásából. A 71. percben Csoboth visszapassza után Nagy Zsolt esett el a 16-oson belül, de néma maradt a bírói síp, egy perccel később pedig Szoboszlai volt agresszív, egy szép labdaszerzés után tökéletes beadással találta meg Vargát, aki a kapus kezei közé fejelt.

Szoboszlai Dominik (j) és az azeri Elvin Jafarguliyev az Azerbajdzsán – Magyarország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Bakuban, a Dalga Arenában 2025. június 10-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy a 74. percben egy átlövéssel riogatott, de lapos lövése elsuhant a jobb kapufa mellett. Később aztán Osváth, Dárdai és a Negót váltó Callum Styles is nagy kedvvel lőtt. Kaput egyikük sem talált. A 82. percben Szappanost is megdolgoztatták az azeriek, Ibrahimli lőtt laposan a bal alsó felé, de a paksi kapus védeni tudott. Ettől nagyon belelkesedtek a hazai szurkolók, akik néhány másodpercre meccshangulatot varázsoltak a lelátóra, majd Csoboth félpályás emelése a kapu fölött hullott le.

Egy kis kakaskodás is belefért még a meccs végére, Szoboszlai az Arda Güler elleni trash talk párbajt idézte, majd Schäfer kapott sárga lapot egy csúnya szabálytalanság után. Rossi le is kapta, érkezett a helyére Csongvai Áron, mielőtt még kiállítják egy barátságos meccsen. A hosszabbításban, egy szöglet után majdnem kiegyenlített Azerbajdzsán, a kapujából előrehúzódó Cafarov volt veszélyes, de Szoboszlai menteni tudott a magyar kapu előtt, majd két perccel később ismét ő volt jó helyen egy újabb hazai sarokrúgás után. A második félidő kifejezetten szenvedősre sikerült, de a magyar válogatott 2–1-re győzött, és megszerezte idei első sikerét.

Barátságos mérkőzés

Azerbajdzsán–Magyarország 1–2 (1–2)

gólszerzők: Dadasov (7.), illetve Varga B. (5.), Szoboszlai (33.)