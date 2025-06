Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef7e4ee9-bd11-49e2-9f63-a5ad4b65d065","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kizárják a Mindenki Magyarországa Néppártból azt, aki elindulna valamelyik választókerületben a legesélyesebb ellenzéki jelölt ellen.","shortLead":"Kizárják a Mindenki Magyarországa Néppártból azt, aki elindulna valamelyik választókerületben a legesélyesebb ellenzéki...","id":"20250601_Marki-Zay-Peter-part-mindenki-magyarorszaga-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7e4ee9-bd11-49e2-9f63-a5ad4b65d065.jpg","index":0,"item":"befad00c-eba2-4689-8df1-cd5339af5916","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_Marki-Zay-Peter-part-mindenki-magyarorszaga-valasztas","timestamp":"2025. június. 01. 20:27","title":"Márki-Zay Péter pártja nem indul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési törvénnyel ellentétes magatartással. A rendőrség azt is feltételezi, hogy a bejelentett gyűlés bármikor az idei Pride-felvonulássá válhat, az pedig fotók szerint veszélyes.","shortLead":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési...","id":"20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6.jpg","index":0,"item":"cf1f973f-bda1-4b32-9eeb-04da0fe50b77","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 12:00","title":"Megtiltotta a rendőrség a Pride napjára tervezett LMBTQ-felvonulás megtartását a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli celebtől. Ahogy megírtuk, Jeszenszky Géza fia az apjára kalapáccsal támadó férfi tettét azzal magyarázta, hogy a volt külügyminiszter évek óta a sátánt szolgálja.","shortLead":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli...","id":"20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441.jpg","index":0,"item":"63e2a832-2eac-4b9f-8feb-e9648d20d306","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","timestamp":"2025. június. 03. 13:25","title":"Fekete-Győr üzent Jeszenszky Zsoltnak: \"Egy ország nézi döbbenten, mit tett veled ez a rendszer\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","shortLead":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","id":"20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6.jpg","index":0,"item":"bf4d7c2b-8692-42ca-8d70-d9590db41df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","timestamp":"2025. június. 01. 18:33","title":"Rendkívüli ülést kezdeményezett a főváros pénzügyi helyzete miatt Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","shortLead":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","id":"20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175.jpg","index":0,"item":"b314ac77-a9d3-4051-8bc6-a6c4227b9237","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","timestamp":"2025. június. 02. 10:02","title":"Jászalsószentgyörgyön fogtak el egy nőt, aki Németországban megölt egy magyar férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","shortLead":"Az egyik áldozat életveszélyes állapotban van. ","id":"20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1506f6-61f9-4158-bc4b-0f4ef58a7218.jpg","index":0,"item":"415b8ba0-3a1a-4620-a736-2e1ac58dbf86","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Gyujtopalackkal-tamadt-a-tomegre-egy-ferfi-Coloradoban-hatan-megserultek","timestamp":"2025. június. 02. 05:15","title":"Gyújtópalackkal támadt az izraeli túszok miatt összegyűlt tömegre egy férfi Coloradóban, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan vethet véget egy korábbi szövetséges a magyar miniszterelnök 15 éves uralmának.","shortLead":"Ellenzéki aktivisták és újságírók magyarázzák a Guardian riportereinek, miért bukhat meg az USA orbánizálása, és hogyan...","id":"20250602_gurdian-orban-trump-tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77561b8d-5eb1-4cc4-bc79-3764023e004c.jpg","index":0,"item":"039be9b2-61a7-406d-9c50-aa9b693c78e8","keywords":null,"link":"/360/20250602_gurdian-orban-trump-tisza","timestamp":"2025. június. 02. 07:02","title":"Ő az, aki inspirálta Trumpot: de vajon elveszíti-e hatalmát Orbán – ezt látták Budapesten a Guardian tudósítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több jelzés is érkezett, hogy gyanúsan viselkedik fiatal lányokkal. Egyik munkahelyén fegyelmi eljárás is indult ellene. ","shortLead":"A férfit azzal gyanúsítják, hogy egykori pártfogoltjait prostituáltként futtatta. Állítólag éveken keresztül több...","id":"20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"6f5743a9-8cd3-40ac-ab20-7d00ed33f160","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_javitointezet-kinevezes-volt-felettese-nem-javasolta","timestamp":"2025. június. 02. 13:43","title":"444: Volt felettese nem javasolta, hogy J. Pétert kinevezzék a Szőlő utcai javítóintézet élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]