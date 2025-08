„Ő már odafent van Jézussal és Zyzzel a mennyei kondiban, ahol együtt üvöltik, hogy NEM VAGYOK...” – Pumped Gabo is elbúcsúzott Kathi Bélától

46 éves korában, tragikus hirtelenséggel, egy biciklibalesetben meghalt Kathi Béla testépítő-legenda, korábbi erősember és erőemelő. A ciprusi rendőrség tájékoztatása szerint fejsérülést szenvedett és a helyszínen meghalt, ám a kerékpárján külsérelmi nyomokat nem találtak. A halál pontos okát az orvosi vizsgálatot követően tudják megállapítani.

A magyarországi testépítés legnagyobb alakjától már többen búcsút vettek a közösségi médiában, köztük felesége, Salamon Dia is, aki megható sorokkal búcsúzott, de most Pumped Gabo is klaviatúrát ragadott, hogy elköszönjön a sportolótól.

„Emlékszem, remegő kézzel mentem oda Bélához még 2014-ben, egy közös képet kértem tőle, nagyon jókedvű volt, szerény, még a formámat is megdicsérte, pedig akkor kezdtem kb. edzeni. Nekem ez nagyon nagy élmény volt… Aztán azt a telefont később ellopták, a kép eltűnt, de az emlék megmaradt. Nem volt vele nagy személyes kapcsolatom, de nagyon felnéztem rá, és szerintem mindenkinek hatalmas motiváció volt, amilyen alázattal és szeretettel állt ehhez a sporthoz” – idézi fel első találkozásukat Szabó Gábor, aki ezekkel a sorokkal zárta búcsúját:

Szomorú, hogy tönkre kell tenniük magukat azoknak a sportolóknak, akik ezt magas szinten akarják csinálni. Szomorú nagyon. Ő már odafent van Jézussal és Zyzzel a mennyei kondiban, ahol együtt üvöltik, hogy NEM VAGYOK… Nyugodj Békében!

A Pumped Gabo által említett Zyzz Aziz Sergeyevich Shavershia néven látta meg a napvilágot. A Moszkvában született ausztrál testépítő YouTube-on tett szert hatalmas ismeretségre, videóinak köszönhetően saját kultuszt hozott létre és követői szemében internetes példaképpé, illetve – főként tragikus halála után – legendává vált. Zyzz 2011-ben, egy thaiföldi nyaralása során szívinfarktusban halt meg, mindössze 22 évesen.

Nyitóképünk Pumped Gabo Instagram-oldaláról származik.