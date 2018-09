Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá nevezték ki Hans-Georg Maassent, a kémelhárítás botrányokba keveredett főnökét. A háttérben az áll, hogy csak így lehetett megmenteni a koalíciót: a szociáldemokraták Maassen távozását követelték, míg a konzervatívok támogatták a politikust. ","shortLead":"Furcsa kompromisszummal ért véget a legújabb német belpolitikai botrány: felfelé buktatták, és belügyi államtitkárrá...","id":"20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053a970-103e-4be5-8b93-50b832523ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Felfele_buktattak_a_botranyokba_keveredett_nemet_titkosszolgalati_fonokot","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:02","title":"Felfelé buktatták a botrányokba keveredett német titkosszolgálati főnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami megnyugtató látványt az építmény.","shortLead":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami...","id":"20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c5afb-a107-45de-b65f-f0d600b2e741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:06","title":"Lezárták a legnagyobb olasz völgyhidat, csak a szentlélek tartotta már – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja alkalmából. Úgy véli, a színház nem kultúrnövény, ahogy a hatalmasságok vélik, esztétikai dogmák szerint nem lehet ápolni.\r

\r

","shortLead":"Az idén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház felkérésére Spiró György fogalmazott meg üzenetet a Magyar Dráma Napja...","id":"20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c2da7f1-8729-437c-b97a-df4aea121f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e994-46ff-4911-9387-c8d0c25d683d","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Spiro_Gyorgy_A_szinhaz_lete_alapvetoen_ma_sem_forog_veszelyben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:09","title":"Spiró György: A színház léte alapvetően ma sem forog veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha jól értjük.","shortLead":"Ha jól értjük.","id":"20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce7388e-5e9f-4490-8e6e-eeabbb82f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b51993-3831-4e3e-808e-5503b4fcd4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Azt_firtatja_a_Figyelo_nem_magase_egy_nonek_a_miniszterseg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:48","title":"Azt firtatja a Figyelő, nem magas-e egy nőnek a miniszterség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik kiállítására ment el, s ha már arra járt, kipróbálta a legújabb mesterlövész-puskát.

","shortLead":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik...","id":"20180919_Putyin_lo_de_talale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9aa596-4c41-452d-8c4e-7b6a4ee53170","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Putyin_lo_de_talale","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:45","title":"Putyin lő, de talál-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi Ítélőtáblán. Ahmed H. védője, Bárándy Péter, ügyvédként elégedett, de jogászként vesztesnek érzi magát.","shortLead":"Négy hónap múlva szabadulhat a röszki terrorper vádlottja, most jogerősen csökkentették a büntetését a Szegedi...","id":"20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4daa43be-5d05-4a3a-997f-725b43f90882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26873552-74ba-4ded-b5e9-6c22d79645c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Ahmed_H_roszke_terrorper","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:45","title":"Jogerősen két évvel csökkentették a röszkei terrorper vádlottjának büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]