[{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi megijedt, elesett, nekidobta kerékpárját a medvének, de ez nem tántorította el az állatot.","shortLead":"A férfi megijedt, elesett, nekidobta kerékpárját a medvének, de ez nem tántorította el az állatot.","id":"20180919_Nyolc_medve_volt_a_szekelyfoldi_kukoricasban_egy_meg_is_tamadta_a_bringast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d556772-6b7b-4242-b7b0-3296c1346ae4","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Nyolc_medve_volt_a_szekelyfoldi_kukoricasban_egy_meg_is_tamadta_a_bringast","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:18","title":"Nyolc medve volt a székelyföldi kukoricásban, egy meg is támadta a bringást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3def1b23-8c0f-43e4-984f-87047397bd59","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:30","title":"Marabu FékNyúz: Fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek kikiáltott szervezetek sokkal népszerűbbek a kormánypárti civileknél, de az is, hogy tudatosabbak lettek a magyarok, amikor döntenek a pénzük sorsáról. A legtöbben még mindig a kórházakat támogatják.","shortLead":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek...","id":"20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad7701-6b27-4fe1-93f3-bb74e895bbf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"Nem jött be a lejáratás, sokkal többen adtak 1 százalékot a \"Soros-civileknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban (CERN) épített hatalmas szerkezet az egyik prototípusa egy sokkal nagyobb detektornak, amely majd az Egyesült Államokban valósul meg.","shortLead":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai...","id":"20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865e1ca-a56a-409c-8028-09b918a826d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:03","title":"Először mutatta ki a titokzatos részecskék nyomát a CERN új neutrínódetektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet a gyerek. Az ok a bélflóra egyensúlyának felborulásában keresendő. ","shortLead":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet...","id":"20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45141fa5-879b-4787-836d-beadcd90b64b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Összefüggés lehet a túlzásba vitt takarítás és a gyerekkori elhízás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel, ebből elsősorban az időskori munkaerőpiaci aktivitást fejlesztenék.","shortLead":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd...","id":"20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b56edf-b132-48e3-af71-24af72492ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:33","title":"Nyugdíjasokat képeznének tovább 4 milliárdból, hogy hasznos munkaerő váljon belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mezava Juszaku a tervek szerint 2023-ban vesz majd részt egy Hold körüli utazáson, ő lesz az első magánügyfél.","shortLead":"Mezava Juszaku a tervek szerint 2023-ban vesz majd részt egy Hold körüli utazáson, ő lesz az első magánügyfél.","id":"20180918_japan_milliardos_lesz_a_spacex_elso_urturistaja_a_hold_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ed4be90-d402-4460-8a15-b2e0607d0f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dcfa98-6c3a-48e3-a831-5d07cf0994c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_japan_milliardos_lesz_a_spacex_elso_urturistaja_a_hold_korul","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:33","title":"Japán milliárdos lesz a SpaceX első űrturistája a Hold körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]