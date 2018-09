Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban. Megkérdőjelezhetetlen tehetsége és karizmája ellenére soha nem lett belőle átütő, zajos világsztár, hanem igazi visszafogott, angol úriemberként húzódik meg a háttérben – aki csöndesebb jelenlétével is uralni képes a környezetét. Ma lett 70 éves Jeremy Irons. ","shortLead":"Egyik első szerepében Liszt Ferencet alakította, de ő volt a gonosz Zordon eredeti hangja is az Oroszlánkirályban...","id":"20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d19197-2ecc-4a85-a2c8-5a8b6903f3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_jeremy_irons_70_die_hard_lopott_szepseg_a_misszio_ket_test_egy_lelek_oroszlankiraly","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:00","title":"A visszafogott úriember, aki terroristának állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami megnyugtató látványt az építmény.","shortLead":"A genovai katasztrófa utáni ellenőrzések során kiderült, az egyik pillér elfordult a helyéről, nem mutatott valami...","id":"20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54c4b7f0-3aae-49d8-ae2b-89b55e66cbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c5afb-a107-45de-b65f-f0d600b2e741","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Lezartak_a_legnagyobb_olasz_volgyhidat_csak_a_szentlelek_tartotta","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:06","title":"Lezárták a legnagyobb olasz völgyhidat, csak a szentlélek tartotta már – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","shortLead":"Eprekkel kezdődött, de egyre több más gyümölcsben találnak éles tárgyakat. ","id":"20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485c30e2-68dc-4dc4-b658-5931f7d762de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617e93b2-0d29-4735-9a94-605fd26a7507","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Nem_vesz_el_csak_atalakul_az_eperpanik_Ausztraliaban_most_egy_mangoban_talaltak_elrejtett_tut","timestamp":"2018. szeptember. 20. 21:21","title":"Nem vész el, csak átalakul az eperpánik Ausztráliában: most egy mangóban találtak elrejtett tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként visszakaphatnak. ","shortLead":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként...","id":"20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7825c14a-3868-4e77-af9e-a57bb3b6076d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:54","title":"Állítólagos egyház nevében szervezett piramisjátékot egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss világranglistáját.","shortLead":"A világbajnok Franciaország immár Belgiummal holtversenyben vezeti a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss...","id":"20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c63c9-fa6c-4d6c-910e-772a5ce5b771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898c1fb4-97ff-4572-a7f9-f71e623849fd","keywords":null,"link":"/sport/20180920_fifa_vilagranglista_ket_elso_helyezett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:53","title":"Ilyen még nem volt a FIFA világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","shortLead":"Átlagosan 225 ezer forintot vittek haza a magyarok.","id":"20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0725a2-46bd-49f0-a5a8-101473bb2357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_326_ezer_forintos_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:30","title":"326 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","shortLead":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","id":"20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e0bcf9-993e-430e-a1bd-ea65340b2fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:58","title":"Örökbefogadói díjjal pörgetné fel az örökbefogadást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet megtenni.\r

","shortLead":"A Volkswagen most leleplezett kisáruszállítójával egy feltöltéssel több mint 500 kilométeres távolságot lehet...","id":"20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b02e8fd-167c-4419-8aeb-446a55548b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d70419-ce0d-4c53-86ae-e25458cbf77a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_dobozos_auto_sosem_volt_meg_ennyire_meno_itt_a_vw_elektromos_ujdonsaga_volkswagen_akkumulator_furgon","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:21","title":"Dobozos autó sosem volt még ennyire menő, itt a VW elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]