Időnként már-már megoldhatatlannak tűnő kihívást jelent parkolóhelyet találni, főleg ingyeneset. Az Amazon és a Mapillary most egymást segítve dolgozik valamin, amely világszerte segítheti majd a sofőröket.

Részben a parkolási nehézségek megoldása érdekében lépett partnerségre egymással az utcaképkészítő Mapillary, valamint az Amazon. Előbbi cég az elektronikus kereskedő saját fejlesztésű arc- és objektumfelismerő platformját, az Amazon Rekognitiont használva olyan programon dolgozik, amely zsúfolt városi körülmények között is képes leolvasni a parkolóhelyekre vonatkozó jelzéseket – anélkül, hogy az autóból ki kellene szállni.

Az együttműködésre azért volt szükség, mert sok más alkalmazáshoz hasonlóan bár a Mapillary is detektálni tudja a parkolóhelyre vonatkozó táblákat, a rajta lévő szövegeket már nem képes elolvasni. Így például azt sem, hogy az adott parkoló mettől meddig szabad, hány autó fér be, vagy hogy pénzbe kerül-e a hely használata. Ami bizonyos esetekben igen kellemetlen helyzetet szülhet, főleg, ha az ember rohanás közben szeretne gyorsan helyet találni. Itt jön a képbe az Amazon képértő technikája, amely megfejti a táblán lévő, sokszor nem túl jól kivehető jelzéseket, akár távolról is:

A rendszer első tesztjeit az Egyesült Államokban végzik, és már most nagyon biztatóan működik: eddig összesen 40 ezer parkolóhely tábláját és egyéb jelzéseit mutatták meg neki és ezek 95 százalékát sikerrel elolvasta. A Mapillary kiötlője és a mögöttes cég társalapítója, Jan Erik Solem szerint a fejlesztéssel időt és pénzt spórolhatnak meg az autósok, akik valószínűleg kevesebbet is idegeskednek majd.

Arról nincsenek hírek, hogy az amerikai tesztidőszakot követően mikor és milyen más városokra terjesztik ki. Mivel átfogó fejlesztői munkáról van szó, valószínűsíthető, hogy hozzánk leghamarabb csak évek múltán juthat el. A Mapillary mindenesetre nagyon igyekszik, ugyanis nem kis célt fogalmaztak meg: jobbak akarnak lenni, mint riválisuk, a Google Street View.

