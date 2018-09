Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","shortLead":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","id":"20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186b641-e09e-4a64-b1f4-3bf4bec5e09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Ha a főváros beadja a derekát, jövőre végre újranyithat a Rác fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6f7db4-5fc9-41c5-bd3a-5e4228435d2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Michael Jordant váltó LeBron 2019-ben kezd forgatni. A film producere Ryan Coogler lett, aki az elmúlt években Creed: Apollo fia és a Fekete Párduc című filmeken dolgozott.","shortLead":"A Michael Jordant váltó LeBron 2019-ben kezd forgatni. A film producere Ryan Coogler lett, aki az elmúlt években Creed...","id":"20180920_Hivatalos_jon_a_Space_Jam_2_LeBron_James_foszereplesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6f7db4-5fc9-41c5-bd3a-5e4228435d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8348b78-6a17-419e-81f2-09d92b1cd003","keywords":null,"link":"/sport/20180920_Hivatalos_jon_a_Space_Jam_2_LeBron_James_foszereplesevel","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:23","title":"Hivatalos: jön a Space Jam 2, LeBron James főszereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","id":"20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085344b0-81de-44b8-be4e-8351adaaf095","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:15","title":"Trump miatt hátrált ki amerikai terjeszkedéséből az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre gondolnak, azzal lehet valami.","shortLead":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre...","id":"20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e89e44f-ca6a-4baa-b3bb-46bd59d6a4c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:10","title":"Több százan betegedtek meg Heves megyében, a vízzel lehet probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy virtuális éttermen keresztül tehetjük jobbá a gazdára váró állatok életét. ","shortLead":"Egy virtuális éttermen keresztül tehetjük jobbá a gazdára váró állatok életét. ","id":"20180920_Mar_menhelyi_kutyaknak_is_lehet_etelt_rendelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a661b44c-b8b3-43cb-b7a0-d2aa986b1785","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Mar_menhelyi_kutyaknak_is_lehet_etelt_rendelni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:53","title":"Már menhelyi kutyáknak is lehet ételt rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik legmagasabb az elsősorban biciklivel közlekedők aránya. ","shortLead":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik...","id":"20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7ed45-2ce5-4122-a3fc-cc45d24daad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:02","title":"Meglepő eredmény: Magyarországon a harmadik legnagyobb a biciklizők aránya Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]