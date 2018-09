Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan itt a hideg, fagyos, havas, latyakos időjárás, melyre nem árt jó előre felkészülni. Például egy jól megválasztott új téligumival.

","shortLead":"Hamarosan itt a hideg, fagyos, havas, latyakos időjárás, melyre nem árt jó előre felkészülni. Például egy jól...","id":"20180922_teligumit_venne_Itt_a_2018as_nagy_teszt_auto_bild_dunlop_continental_kleber_fulda_hankook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8458897-2821-4dfa-922c-cd1b5e2bc4f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_teligumit_venne_Itt_a_2018as_nagy_teszt_auto_bild_dunlop_continental_kleber_fulda_hankook","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:41","title":"Téligumit venne? Itt a 2018-as nagy teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.","shortLead":"Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot...","id":"20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae04d5e0-a892-444c-b6c7-02f70f40bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12365b2-7ef7-4c6c-9b10-559bbd62e57b","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Alig_kerul_penzbe_a_kepzes_megis_megkeresi_vele_a_havi_3_kilot_mi_az","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:38","title":"Alig kerül pénzbe a képzés, mégis megkeresi vele a nettó 300 ezret, mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott, hogy a tapasztalat nem minden – harmadik helyen egy középiskolás csapat végzett.","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezi meg az NNG a C++ Grand Prix-t. A programozóversenyen tavaly bebizonyosodott...","id":"20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfaee6d6-2d51-4343-8a28-31150b32b5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532f5ee7-9653-46f8-b8d3-5ebbb670974f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_nng_c_grand_prix_programozoverseny","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:03","title":"300-900 ezer forintot ér egy kód annak, aki jól írja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","shortLead":"50 kanadai dollár/óráért kell szívnia tesztelőknek állítólag a legjobb kanadai marihuánából. ","id":"20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=703d0a77-6574-439e-8e83-3265cde1afe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac773ec3-1743-4861-bf0b-3ea1cd7f3842","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Egy_kanadai_ceg_meghirdette_az_alomallast_fuvezoknek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:28","title":"Egy kanadai cég meghirdette az álomállást füvezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","shortLead":"Kissé elhamarkodta a korábbi döntését.","id":"20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b598-5e47-4df9-9365-01f4010aef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e492f7-cbc4-4038-bc90-80a14ee9f575","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Robert_Redford_maris_visszavonultot_fuj","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:14","title":"Robert Redford máris visszavonulót fúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b2eb91-29ce-4302-bfb9-4f8af56c8655","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre gondolnak, azzal lehet valami.","shortLead":"Két Heves megyei faluban csaknem 300-an keresték fel a körzeti orvost ugyanolyan panaszokkal. Sokan az ivóvízre...","id":"20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91151c9-82be-49ae-8933-53f3afabc870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e89e44f-ca6a-4baa-b3bb-46bd59d6a4c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Tobb_szazan_betegedtek_meg_Heves_megyeben_a_vizzel_lehet_problema","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:10","title":"Több százan betegedtek meg Heves megyében, a vízzel lehet probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus szélsőjobboldali vezetői között emlegette.","shortLead":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus...","id":"20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8c88-82cf-4581-94ff-6021e6ba3fbb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:35","title":"Bono beszólt Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]