Több mint egy hete ismerhette meg a világ az idei iPhone-okat, és foghatta a fejét az Apple árazását látva. Különösen igaz ez Magyarországra, ahol a legdrágábbak az új modellek.

Úgy tűnik viszont, hogy nem hatotta meg túlzottan a termékekbe helyezett jelentős innováció (amelyre Tim Cook külön is utalt az árak magyarázatakor) a Wall Streetet, az iPhone-bemutatót követően ugyanis estek az Apple-részvények. Az elemzők nem túl optimisták az iPhone Xs iránti kereslettel kapcsolatban, és a tajvani beszállítók is aggódnak, hogy a nem túl lendületes eladások hatással lehetnek negyedik negyedévi teljesítményükre.

Elsősorban persze az igen magas árról van szó, de egyre többet emlegetik azt is, hogy egy fontos jellemző is kimaradt az idei iPhone-okból, méghozzá az 5G támogatása. A befektetők kissé értetlenkednek, és attól félnek, ez is negatív hatással lehet a keresletre, hiszen aki a leggyorsabb és legfrissebb technológiát (például az 5G-t) akarja majd a telefonjába, az máshol fogja keresni. És van is hol, a Xiaomi például már kiszivárogtatta, hogy a Mi MIX 3 készen áll az 5G-re, és a Huawei is 5G támogatást ígér összehajtható telefonjára.

© Deutsche Telekom

Persze az Apple-nek is megvan a magyarázata: az 5G jelenlegi előnyei (késleltetés, gigabites sebesség) egyelőre még nem annyira fontosak az okostelefonok számára, ráadásul ha elérhetővé is válik idén az 5G, még csak nagyon kevés helyen valósulhat meg. Az Apple ezért inkább megvárja, hogy teljes legyen a lefedettség, és majd akkor lép. Pénzügyi okok is állhatnak a háttérben: elég magasak a licencelési díjak (átlagosan 21 dollár a 4G-s 9,6 dollárral szemben), és ez nem nagyon egyeztethető össze az Apple profitról vallott elképzeléseivel.

Az, hogy az Apple is implementálni fogja majd ezt a technológiát, azért nem kétséges, a kérdés csak az, hogy mikor. 2019-ben? 2020-ban? Mindez azonban komoly hatással lehet a cég részvényeire is, talán ezért is jegyzi meg a Seeking Alpha cikkírója, hogy most talán érdemesebb Apple-részvényt venni, mint 2018-as iPhone-okat.

