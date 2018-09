Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Meszarosek_Sargentiniszavazasa_mar_ketharmadnal_is_tobbjuk_van_a_bevandorlasparti_hazaaruloknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a12467-e047-4cee-98fd-eede253b897e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5aadf79-9d9e-48fc-bebd-67767c7f4b08","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Meszarosek_Sargentiniszavazasa_mar_ketharmadnal_is_tobbjuk_van_a_bevandorlasparti_hazaaruloknak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:21","title":"Mészárosék Sargentini-szavazása: már kétharmadnál is többjük van a \"bevándorláspárti hazaárulóknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el, betépessék-e a homárt.","shortLead":"Az egyesült államokbeli Maine-ben fájdalomcsillapítási céllal vezették be ezt a módszert, de a vendég döntheti el...","id":"20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c43662-8887-45ea-9f86-aab4a1d4fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c454cd62-0a25-4592-8481-75e30b9217b3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Ebben_az_etteremben_marihuanaval_kabitjak_el_a_homarokat_mielott_megolik_oket","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:32","title":"Ebben az étteremben marihuánával kábítják el a homárokat, mielőtt megölik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is küzd a nyereséges debreceni tőzsdei cég, a Kartonpack Nyrt. kontrolljáért.","shortLead":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is...","id":"20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc30fde-72c4-42de-a42b-f38d318adbbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Óriási küzdelem folyik a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottjának botrányos, de sikeres cégéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afaa3b06-9d9b-4a6a-b80c-efec9b28248b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pjotr Verzilovot, a Pussy Riothoz köthető orosz aktivistát feltehetően a Közép-afrikai Köztársaságban meggyilkolt három orosz újságíró ügyében folytatott nyomozásai miatt mérgezhették meg – közölte felesége, Nagyezsda Tolokonnyikova, az orosz ellenzéki punkzenekar egyik frontembere szerdán a független Dozsgy hírtévé műsorában.","shortLead":"Pjotr Verzilovot, a Pussy Riothoz köthető orosz aktivistát feltehetően a Közép-afrikai Köztársaságban meggyilkolt három...","id":"20180920_halott_ujsagirok_ugyeben_nyomozott_a_megmergezett_pussy_riot_tag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afaa3b06-9d9b-4a6a-b80c-efec9b28248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c5b2-af28-4155-b42a-960eefcff7b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_halott_ujsagirok_ugyeben_nyomozott_a_megmergezett_pussy_riot_tag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:33","title":"Halott újságírók ügyében nyomozott a megmérgezett Pussy Riot-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik legmagasabb az elsősorban biciklivel közlekedők aránya. ","shortLead":"Most először készült átfogó kutatás a biciklizőkről, eszerint Dánia és Hollandia után Magyarországon a harmadik...","id":"20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff7ed45-2ce5-4122-a3fc-cc45d24daad6","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kiderult_Magyarorszagon_a_harmadik_legnagyobb_a_biciklizok_aranya_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:02","title":"Meglepő eredmény: Magyarországon a harmadik legnagyobb a biciklizők aránya Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. A 25-ös úton, Szarvaskő felé elütöttek egy nőt, aki meghalt. Az úton félpályás lezárás van. Az úton félpályás lezárás van.","id":"20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64e54c5d-6ab0-4d10-a257-d3d894e849e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858644d1-40ee-4062-a143-cd2c5e7fe243","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180920_Halalos_baleset_tortent_Eger_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:10","title":"Halálos baleset történt Eger mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","shortLead":"Meg sem kapta a kenőpénzt a vádlott, de már azért börtönbe küldenék, hogy vesztegetést kért.","id":"20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6559241-6f23-42bc-a997-2ed3faf6c1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3682a67c-f943-48e4-95c8-68128529e058","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Bortonbe_kuldenenek_egy_gazszerelot_tizezer_forintos_vesztegetesert","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:49","title":"Börtönbe küldenének egy gázszerelőt tízezer forintos vesztegetésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]