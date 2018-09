Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","shortLead":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","id":"20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58d64b-a133-4e5c-bb83-f59d6d881edf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:26","title":"Kerékfelfújáshoz is működik a kóla és Mentos keverék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére a fővárosi beruházások száma elérte a 468-ot, míg a vidéki megyei jogú városok projektjeinek száma 490-re növekedett. Az értékesítettség is javult az előző év azonos időszakához képest: vidéken és a fővárosban egyaránt közel 48 százalék volt a leköthető új építésű lakások aránya.","shortLead":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére...","id":"20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cea106-f297-4ac9-b5f8-9deb7442d15a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:49","title":"5-ös sebességbe kapcsoltak az újlakás-fejlesztők, de az árazásban sem fogják vissza magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait, a felsőoktatási intézmény új működési modelljének előkészítése céljából – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányhatározatból.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter gyakorolja októbertől a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) fenntartói jogait...","id":"20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab3722-8424-459c-a913-f009d7102a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_palkovics_laszlo_innovacios_miniszterium_corvinus_fenntarto","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:45","title":"Palkovicsék októbertől a Corvinus fenntartói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","shortLead":"És ez még nem semmi: Fásy Ádám fog főzni rá.","id":"20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11931f8-8067-4009-92a9-185768cce86f","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Terence_Hill_visszater_Magyarorszagra","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:24","title":"Terence Hill visszatér Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos csúcsmobilokhoz képest mennyi ideig bírják egy feltöltéssel az új iPhone-ok. Az Apple szemszögéből nem túl szívderítő az eredmény.","shortLead":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos...","id":"20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0c47ea-2262-4f9a-af5f-568a844ebc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:03","title":"Az Apple nem így reklámozza: gyorsabban merülnek az új iPhone-ok, mint a tavalyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest Airport 2B Termináljáról: egy Malév-festésű Tupoljev Tu-154-es.","shortLead":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest...","id":"20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcebb9-6472-4104-971f-15675d1d1365","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:30","title":"Különleges Malév-repülőgép látható most Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","shortLead":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","id":"20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4157ce7-db4c-46da-bf09-edcda511b2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:29","title":"A roma nemzetiségi szószóló szépen felkérdezte a kormányt a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]