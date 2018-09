Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére a fővárosi beruházások száma elérte a 468-ot, míg a vidéki megyei jogú városok projektjeinek száma 490-re növekedett. Az értékesítettség is javult az előző év azonos időszakához képest: vidéken és a fővárosban egyaránt közel 48 százalék volt a leköthető új építésű lakások aránya.","shortLead":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére...","id":"20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cea106-f297-4ac9-b5f8-9deb7442d15a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:49","title":"5-ös sebességbe kapcsoltak az újlakás-fejlesztők, de az árazásban sem fogják vissza magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is terjeszkedne.","shortLead":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is...","id":"20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085bf945-260c-4b93-a630-ec6565951f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:44","title":"Tovább terjeszkedik Budapesten a robogós Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért felelőssé tett katonai vezetők ellen.","shortLead":"Mintegy 700 ezer rohingya menekült Bangladesbe a kegyetlenkedések elől, Amerika szankciókat vezetett be az ezért...","id":"20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57a584-353e-4d8e-a320-640a7c5e0737","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Washington_is_sulyosan_eliteli_a_rohingjak_elleni_kegyetlenkedeseket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:37","title":"Washington is súlyosan elítéli a rohingyák elleni tömeggyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc sem kér a Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként számon tartott Chelsea-tulajdonosból. Angliában beindulhat ugyanis az orvul szerzett javak elkobzása. ","shortLead":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc...","id":"20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc001d0-8705-48d8-8093-25b7bdbfd346","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:50","title":"Abramovics előtt Svájc becsapta az ajtót, és a többi orosz oligarcha is aggódhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a2eb9f-9e96-4c01-823f-fbb35d69773a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan találgatták, mitől változhatott meg ennyire a brisbane-i zöldségboltban vásárolt gyümölcs színe.","shortLead":"Sokan találgatták, mitől változhatott meg ennyire a brisbane-i zöldségboltban vásárolt gyümölcs színe.","id":"20180926_megfejtettek_a_kutatok_a_belilult_narancs_rejtelyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3a2eb9f-9e96-4c01-823f-fbb35d69773a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17710cc0-5013-42dd-a249-6a344e3cc036","keywords":null,"link":"/elet/20180926_megfejtettek_a_kutatok_a_belilult_narancs_rejtelyet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:44","title":"Megfejtették a kutatók a belilult narancs rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2d9c1c-b428-44c4-bc2d-9689b9d07675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó azoknak készült, akik az 585 lóerős AMG G63-at egyszerűen túl gyengének találják.","shortLead":"Ez az autó azoknak készült, akik az 585 lóerős AMG G63-at egyszerűen túl gyengének találják.","id":"20180926_700_loeros_lett_a_mercedes_kocka_terepjaroja_az_uj_gosztaly_amg_g63_brabus_700_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa2d9c1c-b428-44c4-bc2d-9689b9d07675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a07753a-6b19-4e80-87ed-e6faa133afb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_700_loeros_lett_a_mercedes_kocka_terepjaroja_az_uj_gosztaly_amg_g63_brabus_700_tuning","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:21","title":"700 lóerős lett a Mercedes kocka terepjárója, az új G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most megvásárolt cégükben, a közös képviselője pedig Oltyán. ","shortLead":"Neki és tulajdonostársának azonos számú részvénye van, egyet pedig közösen birtokolnak a Spéder Zoltántól most...","id":"20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19794444-cc82-4907-a2d7-4090812290c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_oltyan_jozsef_ziegler_gabor_index_mogotti_dontesek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:14","title":"G7: A KDNP-s Oltyán szava döntő az Index-környéki ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság nyeresége elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","shortLead":"A társaság nyeresége elérheti a másfél milliárd forintos csúcsszintet.","id":"20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d690517-c7b7-4192-bfa0-8504681e89f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2b41-8cf8-489b-93a9-60562c06b28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Iden_is_nagyot_kaszalhat_a_Sziget_Zrt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:30","title":"Idén is nagyot kaszálhat a Sziget Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]