Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint viszont az intézmény csak elveszi a tanulók kedvét a mozgástól.","shortLead":"Az iskola szerint a cél az, hogy a gyerekek az iskolába vezető úton is biztonságban legyenek, egyes szülők szerint...","id":"20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0763dfa-9969-44a0-9763-31a46d6fa95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f729ef0-9901-410a-ab33-06886d0045d0","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kotelezo_lesz_rendszamtablat_tenniuk_a_biciklijukre_egy_brit_iskola_diakjainak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:13","title":"Kötelező lesz rendszámtáblát tenniük a biciklijükre egy brit iskola diákjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9b81c1-16b5-4ec3-a28e-e205b02ea4c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180926_Ingyen_osztjak_a_gyumolcsot_jofejsegbol_lesz_belole_magyar_modi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f9b81c1-16b5-4ec3-a28e-e205b02ea4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09167452-0360-4e9e-af97-6a339a117d39","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Ingyen_osztjak_a_gyumolcsot_jofejsegbol_lesz_belole_magyar_modi","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:57","title":"Ingyen kap gyümölcsöt, aki arra jár – lesz belőle magyar módi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb butatelefon.","shortLead":"A svájci Punkt nevű gyártó háromévnyi várakozás után mutatta be legújabb készülékét, amely ezúttal egy kicsit okosabb...","id":"20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5db29ffe-751c-4ef4-8d98-e5393b2ce64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a170b50-00be-4e1b-a96d-ba6eebff00c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_punkt_mp_02_mobil_butatelefon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:03","title":"Erről a telefonról mondják, hogy annyira buta, hogy visszaadja az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az OLAF vizsgálatot indított, hogy kiderítse: miért a védelmi miniszter ismerőseihez került a menekültek ellátásra szánt összeg egy része.","shortLead":"Az OLAF vizsgálatot indított, hogy kiderítse: miért a védelmi miniszter ismerőseihez került a menekültek ellátásra...","id":"20180926_Baj_van_az_unios_penzek_felhasznalasaval_Gorogorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2638aa74-9b78-4850-939f-2f22e50f5ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e4b5f3-a06b-41a9-89e2-4c573d1583b0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Baj_van_az_unios_penzek_felhasznalasaval_Gorogorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:00","title":"Baj van az uniós pénzek felhasználásával Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet. Ez különösen akkor van így, amikor az örökös már eleve tudja, hogy az örökölt ingatlant el fogja adni, és nem akar a jövedelem után adózni. Az Adózóna bemutatta, mit lehet tenni ilyen esetben.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet...","id":"20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62162d0-7833-4503-afeb-02fefbb917c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:15","title":"Mit tehet az örökös, ha szerinte félreárazták a rá hagyott ingatlant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7b8aa3-4067-460c-bdcb-dfc8a5ee6dca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan új parkolási rendet léptet életbe az Arena Mall.","shortLead":"Hamarosan új parkolási rendet léptet életbe az Arena Mall.","id":"20180925_ingyen_parkolas_csak_harom_oran_at_arena_mall","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7b8aa3-4067-460c-bdcb-dfc8a5ee6dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c5f8eb-8c8e-48a0-b089-f9bc6c5011e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ingyen_parkolas_csak_harom_oran_at_arena_mall","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:49","title":"Annyi a végtelen ingyenparkolásnak ebben a budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]