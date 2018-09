Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","shortLead":"Karbantartás lesz, a libegő és a sikló pár napig nem közlekedik.","id":"20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ca52f-d9b0-4791-a7e2-bf20c641a654","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Kirandulni_keszul_Van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:58","title":"Kirándulni készül? Van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető nő súlyos égési sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az amerikai Evantsonban rögzítette egy kamera, amint a gázüzemű Honda CRV-ben felrobbant a gáztartály. Az autót vezető...","id":"20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8b882b-1c0d-4659-9431-593ce941dd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039b8e0e-083e-4b05-812c-e9ab80b022fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_gazuzemu_auto_gaztartaly_robbanas_video","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:21","title":"Menet közben robbant fel a kocsi gáztartálya, széttépte a kocsi hátulját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","shortLead":"A rakétafellövésekről készített amúgy is látványos videókat emelte új szintre a OneSpace nevű kínai cég.","id":"20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719f91a6-63bc-46c0-bf2a-ab1099d03696","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Bamulatos_latvany_egy_raketafelloves_az_urbol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:25","title":"Bámulatos látvány egy rakétafellövés az űrből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek a megállni tilos táblák, a rajt előtti napokban pedig azt nézik, nehogy a lakók valahol építkezni kezdjenek az útvonal mellett. Elmesélték a szervezők, hogyan készül a budapesti maraton.","shortLead":"Másfél évvel egy futóverseny előtt már elkezdik a szervezést, száz autót akkor is elszállíttatnak, ha időben kikerülnek...","id":"20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669b54e3-5ca4-4f02-a151-538bbe611f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_budapest_maraton_futoverseny_bsi_futas","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:10","title":"Budapesti maratonisták: még a lopós autók is keresnek rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"13 millió eurós adócsalási és korrupciós per folyik a Balkany házaspár ellen Franciaországban, ahol sokan felkapták a fejüket, amikor a Le Parisien megírta: Levallois-Peret polgármestere 56%-os fizetésemelést szavaztatott meg saját magának.","shortLead":"13 millió eurós adócsalási és korrupciós per folyik a Balkany házaspár ellen Franciaországban, ahol sokan felkapták...","id":"20180928_Nagyon_csipi_a_franciak_szemet_az_orszag_masodik_legismertebb_magyarjanak_huzasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21346756-9295-4758-a3ce-ad14a3dc23bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Nagyon_csipi_a_franciak_szemet_az_orszag_masodik_legismertebb_magyarjanak_huzasa","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:42","title":"Felbőszítette a franciákat az ország második legismertebb „magyarjának” húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","id":"20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d84d81-dd73-4f2e-906b-7fb039562510","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:49","title":"Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"A New York-i központú Zsidó Világkongresszusnak csalódást okoz az, hogy a Budapesten megnyíló holokausztmúzeum úgy tálalja a második világháború eseményeit, hogy nem vesz tudomást arról a szerepről, amelyet a magyar társadalom tagjai és a magyar hatóságok játszottak a magyarországi zsidóság elpusztításában\" – közölte Ronald S. Lauder, a szervezet elnöke.","shortLead":"\"A New York-i központú Zsidó Világkongresszusnak csalódást okoz az, hogy a Budapesten megnyíló holokausztmúzeum...","id":"20180928_A_magyarorszagi_Lauderiskola_alapitojanak_sem_tetszik_a_Sorsok_Haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a346f7-7499-4fb3-88c5-a2a5b0abd92a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_A_magyarorszagi_Lauderiskola_alapitojanak_sem_tetszik_a_Sorsok_Haza","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:43","title":"A magyarországi Lauder-iskola alapítójának sem tetszik a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]