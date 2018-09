Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96fb16b-75b5-4917-af11-3a3401a6e181","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kamara elnöke a tananyagon is változtatna.","shortLead":"A kamara elnöke a tananyagon is változtatna.","id":"20180927_Tobb_fizetest_adna_a_szakkepzesben_tanitoknak_Parragh_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a96fb16b-75b5-4917-af11-3a3401a6e181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19958ae8-276e-459e-b009-175f8905aadb","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Tobb_fizetest_adna_a_szakkepzesben_tanitoknak_Parragh_Laszlo","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:57","title":"Több fizetést adna a szakképzésben tanítóknak Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház vezetője.","shortLead":"A közigazgatási rendszerének digitalizációjáról ismert Észtország állampolgárságát vette fel a katolikus egyház...","id":"20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=370b9236-50b1-4682-a58b-cab51998c00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce235c6-2ac4-4097-8fc3-b315067dd30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_ferenc_papa_allampolgarsag_esztorszag_digitalis_allam_e_allampolgar","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:03","title":"Ferenc pápa új állampolgárságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4414cc-bb48-403f-b8a5-4f20f5317fed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ehud Barak viszi majd a cég üzleti kampányait. 