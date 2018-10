Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","shortLead":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","id":"20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569b8f0-1f96-4c14-980f-2b15728764dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"A nap fotója: a magyar rendszám, ami 40 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton már arról beszélt, hogy le kellene váltani Dmitrisz Avramopuloszt.","shortLead":"Pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor kritizálta az Európai Unió migrációügyi biztosát, Deutsch Tamás pedig szombaton...","id":"20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b0ff0f-18cc-458b-919f-779afdb9df0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_orban_utan_deutsch_is_nekiment_az_unio_migracioert_felelos_biztosanak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:54","title":"Orbán után Deutsch is nekiment az unió migrációügyi biztosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","shortLead":"Egyértelműen a Fradi volt fölényben az Üllői úti meccsen, gól azonban csak egy volt. ","id":"20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2f36d12-b97a-419c-a35b-edb9fba9bbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029c541-c1a3-4c92-b94f-6a13cf1d48a9","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Legyozte_a_Ferencvaros_az_Ujpestet_tovabbra_is_veretlen_a_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:25","title":"Legyőzte a Ferencváros az Újpestet, továbbra is veretlen a bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne, a Fidesz nélkül is működik a város. ","shortLead":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne...","id":"20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426aea70-b722-4782-b62f-a1bff6571197","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:52","title":"Lázár embere magyarázkodik a fideszeseknek küldött körlevél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone 600 ezer forintos árából. Ezekről volt szó ezen a héten.","shortLead":"Különleges rakomány egy Tesla csomagtartójában, a Toyota-vezér fucsa autója, és kocsik, amik kijönnének az új iPhone...","id":"20180930_top_autos_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af34dfb-7146-44ff-8b29-75473bb2ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec22d3bf-e8c6-4f77-9be8-afd8371e4a3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:21","title":"Tolatóradar: Megdőlt a legsúlyosabb gyorshajtás rekordja Ausztriában, lekapta a kocsit a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb környezetvédelmi besorolású járművek forgalmának korlátozásával. Bizonyos benzinesek is érintettek.","shortLead":"Közlekedési szigorítás lép életbe hétfőtől a Pó-alföld fedte észak-olaszországi tartományokban a legalacsonyabb...","id":"20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33db85b-48dd-4fcb-81af-8f798803506d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_Kitiltjak_a_dizeljarmuveket_EszakOlaszorszagbol","timestamp":"2018. október. 01. 09:38","title":"Kitiltják a dízeljárműveket Észak-Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","shortLead":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","id":"20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3e750-1045-4c6e-83e5-aaa8c241e642","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:50","title":"Négy magyar arany Eindhovenben - és mind Hosszú szerezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje megszüntetné az orvosi ellátást a kerületben.","shortLead":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje...","id":"20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f79af-01d5-4cc3-b043-5ef397734f21","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:39","title":"Fake news-zal kampányol a Fidesz Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]