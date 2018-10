Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","shortLead":"Megint 400 és 420 forint fölé emelkednek a literenkénti árak.","id":"20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5468033-5e93-4f54-9043-a4827cf44ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_dragul_a_benzin_gazolaj","timestamp":"2018. október. 01. 13:49","title":"Újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is elöntött a víz.","shortLead":"A meteorológusok által csak \"medikánként\" emlegetett vihar szombaton érte el Peloponnészoszt, több települést is...","id":"20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89cf1948-3459-43b6-ba15-deda3aba7b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773380e6-1367-4357-a96f-ee357bf3e0e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megerkezett_Gorogorszagba_a_Zorba_nevu_vihar__fotok_videok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:50","title":"Megérkezett Görögországba a Zorba nevű vihar -   