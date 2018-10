Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne, a Fidesz nélkül is működik a város. ","shortLead":"A képviselők augusztuban kaptak iránymutatást arról, ne nyilatkozzanak pozitív dolgokról, mert akkor úgy tűnne...","id":"20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a925a231-69f2-4443-a473-ae7ff902616a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426aea70-b722-4782-b62f-a1bff6571197","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Lazar_embere_magyarazkodik_a_fideszeseknek_kuldott_korlevel_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 21:52","title":"Lázár embere magyarázkodik a fideszeseknek küldött körlevél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7743f2eb-4669-459c-806a-2441dab7fbed","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vadat gázolt egy személyautó szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Vadat gázolt egy személyautó szombat este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi...","id":"20180929_vadgazolas_baleset_nyirbator_piricse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7743f2eb-4669-459c-806a-2441dab7fbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9524ae92-ce38-4462-8b07-fdea31962727","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180929_vadgazolas_baleset_nyirbator_piricse","timestamp":"2018. szeptember. 29. 23:42","title":"Vadat gázolt egy személyautó Szabolcsban, két ember megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára éghajlat-befolyásoló tényezővé vált.","shortLead":"Áldásnak is, átoknak is tartják a tudósok a klimatizálást, amely társadalom-, kultúra- és történelemformáló erőből mára...","id":"201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1569e9-95eb-4ed4-86d2-3a42d4968ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__legkondiparadoxon__klimagyilkos_klimak__idocsinalo__jol_behutott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:30","title":"A légkondi-paradoxon: áldás vagy átok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok és üdülőhelyek. A kirívó viselkedés büntetése mellett már felvetődött a szívesen látottak számának korlátozása is.","shortLead":"Az idegenforgalmi vonzerő által odacsábított turisták millióinak rohamát nyögik Európától Ázsiáig a felkapott városok...","id":"201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf99cbd-f5dc-47ff-b769-82860795ab69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d5de17-694e-4fb4-b1e8-595b6d56bf31","keywords":null,"link":"/vilag/201839__turistainvazio__varosok_csomore__megindulo_kinaiak__elveszett_paradicsomok","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:00","title":"Pusztító idegenek: hogy lett az év szitokszava az \"overtourism\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és a nő házassága. De valójában milyen a romániai család?","shortLead":"Jövő hét végén tartanak népszavazást Romániában arról, kössék-e ki az alkotmányban, hogy a család alapja a férfi és...","id":"20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee045d3-0ed1-4951-9533-e7cb943471a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fc9d03-44fd-4edd-aea9-f966facf19d2","keywords":null,"link":"/elet/20180929_On_szerint_Romaniaban_milyen_a_csaladi_elet__teszt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:45","title":"Ön szerint Romániában milyen a családi élet? - teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos változásra kell felkészülni október elsejétől, szigorodik például a hitelezés és drágulnak a sztrádamatricák.","shortLead":"Számos változásra kell felkészülni október elsejétől, szigorodik például a hitelezés és drágulnak a sztrádamatricák.","id":"20180929_oktoberi_valtozasok_sztradamatrica_autopalyadij_hev_hitelfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1158e353-daa2-42e4-adc1-67ed2dfc176e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_oktoberi_valtozasok_sztradamatrica_autopalyadij_hev_hitelfelvetel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:14","title":"Nagy változások jönnek októbertől – itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c243f4f-2ffc-4b0d-9361-a89825a286a7","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_90_hanem_23_eves_volt_a_sofor_aki_Franciaorszagban_halalra_gazolta_a_vilagjaro_magyar_vandort","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:30","title":"Nem 90, hanem 23 éves volt a sofőr, aki Franciaországban halálra gázolta a világjáró magyar vándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","shortLead":"Veszélyes dolog oknyomozó újságírónak lenni, kivált akkor, ha orosz ügynökök után kutat valaki.","id":"20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ab506-820e-41e1-b446-a2fe8c9d06b2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Sietosen_tavozott_Oroszorszagbol_a_novicsokos_tamadok_azonositasaban_reszt_vevo_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"Sietősen távozott Oroszországból a novicsokos támadók azonosításában részt vevő újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]