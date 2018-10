Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","shortLead":"A négykarikás német gyártó fellebbentette a fátylat mini-SUV-modelljének legsportosabb változatáról.","id":"20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=153f9e92-2842-4f5d-af6e-3182ec7dd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05140708-8c6d-437d-92d6-512d76245d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_kicsi_a_bors_de_eros_itt_a_300_lovas_audi_sq2_prizsi_autoszalon_suv_tuning","timestamp":"2018. október. 01. 11:21","title":"Kicsi a bors, de erős: itt a 300 lovas Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most kézzelfogható módon is bemutatkozott Párizsban. ","shortLead":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most...","id":"20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9526b5-4ad7-451e-bc19-84ff9d8a31e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 02. 09:21","title":"Talán még sohasem volt olyan izgalmas és annyira cseh Skoda, mint az új Vision RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik a kapcsolatot egy korábban ismeretlen civilizáció felé.","shortLead":"Lázban tartják a régészeket a Nyugat-Indiában talált sziklarajzok. A több mint tízezer éves képek jelenthetik...","id":"20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7c182c-3bca-4d1f-b784-ad850f524cf8","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Tizezer_eves_sziklarajzokat_talaltak_Indiaban_De_hogy_kerult_vizilo_a_kepekre","timestamp":"2018. október. 01. 12:08","title":"Tízezer éves sziklarajzokat találtak Indiában. De hogy került víziló a képekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy a most bevezetett olaszországi dízel-kitiltás pontosan mely autókat érinti. ","id":"20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=363080cc-58d1-48a9-8d35-bb875f2c3ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec20d6-4c1b-43ad-9695-64e507a9fc1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_dizel_autoja_van_mutatjuk_mire_figyeljen_nagyon_ha_olaszorszagba_utazik_forgalmi_engedely","timestamp":"2018. október. 01. 09:41","title":"Dízelautója van? Mutatjuk, mire figyeljen nagyon, ha Olaszországba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f595fd-0934-4ed8-b0a3-16729e11da7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e4215c-c56d-493e-98f9-bf5ec3ad76fc","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres szlovák–magyar gázcsövet. ","shortLead":"Vasárnap járt le a határidő, hogy a Mol-kézben lévő FGSZ megvegye végre a kormánytól a négy éve építtetett üres...","id":"20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e102adb8-3a70-4b73-b175-8033f24efb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf402d00-7f0d-4ffa-ab9a-7b28f9fac56d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Nem_vette_meg_a_Mol_Orban_regi_kedvenc_szlovakmagyar_gazcsovet","timestamp":"2018. október. 01. 09:02","title":"Nem vette meg a Mol Orbán régi kedvenc szlovák–magyar gázcsövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","shortLead":"A miskolci szerszámgépgyárhoz 2,45 milliárd adófizetői forintot ad az állam.\r

\r

","id":"20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677cd821-3c52-458e-807f-f0c9a38a4e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Tobbmilliard_forintot_fizetunk_azert_hogy_megepuljon_Hernadi_Zsolt_gyara","timestamp":"2018. október. 01. 10:19","title":"Több milliárd forintot fizetünk azért, hogy Hernádi Zsolték egy nagyot befektessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]