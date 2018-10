Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","shortLead":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","id":"20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569b8f0-1f96-4c14-980f-2b15728764dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"A nap fotója: a magyar rendszám, ami 40 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","shortLead":"Az MSZP-s Harangozó Tamás, valamint a fideszes Böröcz László igazi csúcstartók, ha lakásbérlésről van szó.","id":"20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820e1c0-35f8-4b67-8640-92ed86691557","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ket_kepviselonek_is_tobb_mint_300_ezerert_berelnek_havonta_lakast","timestamp":"2018. október. 01. 16:34","title":"Két képviselőnek is több mint 300 ezerért bérelnek havonta lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői posztjától. A körülmények ismeretében nem meglepő ez a fordulat.","shortLead":"Újabb fejezetéhez érkezett a kalandos sorsú Wikileaks-alapító élete: megvált a weboldalon betöltött főszerkesztői...","id":"20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f4adc4-55e0-4f8b-ae89-c4f5445635c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773fa501-bc0d-4906-81c9-888ee9f8af15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180930_julian_assange_wikileaks_foszerkeszto_kristin_hrafnsson","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:03","title":"Rendkívüli körülmények: főszerkesztőváltás a nagy szivárogtató Wikileaks oldalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ezermilliárd forintnyi uniós pénzt tart vissza az Európai Bizottság a rendszerszintűnek ítélt visszaélések miatt – írja blogján az EP-képviselő.","shortLead":"Több mint ezermilliárd forintnyi uniós pénzt tart vissza az Európai Bizottság a rendszerszintűnek ítélt visszaélések...","id":"20181001_Javor_Benedek_pofara_osztjak_az_EUs_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd5b021-1122-41f6-a724-880c7dd7354a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Javor_Benedek_pofara_osztjak_az_EUs_penzeket","timestamp":"2018. október. 01. 15:06","title":"Jávor Benedek: \"Pofára osztják az EU-s pénzeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra. A rendőrség szerint hirtelen felindulásból ölte meg az anyát, majd a kisfiút.","shortLead":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra...","id":"20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab006bb-f63d-4aa1-9964-8a2b391366eb","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:28","title":"Egy laptopot vitt vissza áldozatának a várpalotai gyilkos, amikor megtudta: vége a kapcsolatuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123bec60-7f01-49ee-bf84-f4474346a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma van a zene világnapja, mi pedig játékra hívjuk önöket. ","shortLead":"Ma van a zene világnapja, mi pedig játékra hívjuk önöket. ","id":"20181001_Zene_vilagnapja_kviz_teszt_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123bec60-7f01-49ee-bf84-f4474346a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647d5a0d-c44c-498b-89c0-e21e4e29f6ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Zene_vilagnapja_kviz_teszt_jatek","timestamp":"2018. október. 01. 15:38","title":"Ezekre a lenyúlásokra mindenki büszke lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után.","shortLead":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo...","id":"20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275c64a-1264-40a7-bbc8-8a86c3457086","keywords":null,"link":"/sport/20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","timestamp":"2018. október. 01. 11:36","title":"Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]