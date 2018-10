Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","shortLead":"Most a Nagykörúton haladt a dugóban álló autók között, amikor valaki hirtelen rányitotta az ajtót.","id":"20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993bdd8e-88b2-4a9a-bf8c-6ccb12bf100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4eb750-d805-412e-a522-93bed0805997","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_baleset_erte_a_biciklist_akit_negy_eve_elsodort_egy_BKVbusz","timestamp":"2018. október. 03. 19:43","title":"Megint baleset érte a biciklist, akit négy éve elsodort egy BKV-busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. És most úgy tűnik, nem véletlenül.","shortLead":"Fan Bingbing óriási sztárnak számít Kínában, szerepeiért rengeteg pénzt kap. Júliusban azonban úgy eltűnt, mintha soha...","id":"20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65259b12-93ce-4efc-add8-3d70ff8db64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823a1a1-5946-400e-bdb1-7a673c21dbec","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Jokora_adocsalas_miatt_szivodhatott_fel_a_legismertebb_kinai_filmsztar","timestamp":"2018. október. 03. 09:55","title":"Jókora adócsalás miatt szívódhatott fel a legismertebb kínai filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","shortLead":"A szigetországban tanulni készülőknek nincs mitől tartaniuk.","id":"20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cd644d-f5d1-42c8-a6aa-e4a12e083cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Ujabb_reszletek_arrol_hogyan_korlatoznak_a_britek_az_unios_munkavallalast","timestamp":"2018. október. 02. 14:17","title":"Újabb részletek arról, hogyan korlátoznák a britek az uniós munkavállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos beruházási értékű multifunkciós sportcsarnokra kiírt közbeszerzést korábban visszavonták, de most újra keresik a megfelelő vállalkozót.\r

","shortLead":"A disneylandi babérokra törő kisváros tucatnyi lehetetlen fejlesztésének legdrágább tételére, a 3,5 milliárd forintos...","id":"20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3358b01b-2d0a-46f2-81a8-9582143e268e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Most_meg_beszallhat_a_NERhullamvasutba_vallalkozot_keresnek_a_kisvardai_sportcsarnok_epitesere","timestamp":"2018. október. 03. 09:32","title":"Most még beszállhat a NER-hullámvasútba: vállalkozót keresnek a kisvárdai sportcsarnok építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181002_Marabu_FekNyuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adac181c-4ef9-4da2-b4ff-6aef85d7c61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2468cedc-cf8d-4b7d-a8c6-c9779537be57","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Marabu_FekNyuz","timestamp":"2018. október. 02. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: A magyar bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","shortLead":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","id":"20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d9afd-393d-4b6c-8579-69e5b3882ec2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","timestamp":"2018. október. 02. 16:10","title":"Csak megépítik Csepelen a szlalomkajak- és BMX-pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","shortLead":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","id":"20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f575dbc-73f9-4010-b5de-cdd5850d8e02","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","timestamp":"2018. október. 02. 18:02","title":"Tengervizet akart lopni, hogy eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]