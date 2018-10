Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fdcae99-1314-47c5-9fb8-27932f86f0e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte sok felhasználónál elérhetetlenné vált az Instagram szolgáltatása.","shortLead":"Világszerte sok felhasználónál elérhetetlenné vált az Instagram szolgáltatása.","id":"20181003_instagram_nem_tolt_be_5xx_server_error","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdcae99-1314-47c5-9fb8-27932f86f0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d9abde-1c6a-40e2-b04f-e59860b1aef4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_instagram_nem_tolt_be_5xx_server_error","timestamp":"2018. október. 03. 09:46","title":"Leállt az Instagram [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","shortLead":"A mozis pályafutása előtti időket mutatnák be. A készülő film terveit Spencer fia, Giuseppe Pedersoli jelentette be. ","id":"20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0999797b-1fe5-4323-bb3f-bd0fc6852bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ef7c6c-0f69-4022-ada8-8e9595d79463","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Amire_minden_Bud_Spencerrajongo_vart_film_keszul_a_legnagyobb_pofonoszto_eleterol","timestamp":"2018. október. 01. 20:45","title":"Amire minden Bud Spencer-rajongó várt: film készül a legnagyobb pofonosztó életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","shortLead":"Kovács Tibor váltja a Lapcom Zrt.-t eddig vezető Andreas Merzet. ","id":"20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3eafd1b-aa33-46e6-aded-d6900eac4eda","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Uj_fonok_van_Andy_Vajna_mediacegenel","timestamp":"2018. október. 02. 16:12","title":"Új főnök van Andy Vajna médiacégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett akció hátterében a teheráni titkosszolgálat áll. ","shortLead":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett...","id":"20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3b6bed-1ed9-4a04-a3cb-b6d133f70096","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","timestamp":"2018. október. 02. 18:35","title":"Franciaország szerint Irán szervezett egy ellenzékiek elleni merényletet Párizs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789ccc67-45d7-4339-a90f-91ff109e05c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás – fogalmazott az államfő az éghajlatváltozással kapcsolatos parlamenti felszólalásában. ","shortLead":"Nincs kormánypárti vagy ellenzéki klímaváltozás – fogalmazott az államfő az éghajlatváltozással kapcsolatos parlamenti...","id":"20181002_Ader_valami_nagyon_furcsat_mondott_a_klimavaltozasrol_meg_a_politikai_oldalakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789ccc67-45d7-4339-a90f-91ff109e05c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8de321-f838-4aef-bfc9-862278ecfa84","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Ader_valami_nagyon_furcsat_mondott_a_klimavaltozasrol_meg_a_politikai_oldalakrol","timestamp":"2018. október. 02. 11:35","title":"Áder: A klímastratégiának az emberi civilizációt kell megmentenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","shortLead":"Javítani szeretnének a költséghatékonyságon.","id":"20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd177a6-908a-41e4-9f62-48464fcd5be4","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Itt_a_lista_15_fiokjat_bezarja_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. október. 02. 11:21","title":"Itt a lista: 15 fiókját bezárja az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem volt olyan rossz ötlet régen az a kaloda” – írta a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, nyilvánosságra hozva a 12 zsák cementet lopó személyazonosságát.","shortLead":"„Nem volt olyan rossz ötlet régen az a kaloda” – írta a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, nyilvánosságra hozva a 12 zsák...","id":"20181002_Toroczkai_kiplakatolta_Asotthalmot_hogy_mindenki_megtudja_ki_lopott_a_telepulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ebe706-c812-4d97-aac6-6b8652f46f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Toroczkai_kiplakatolta_Asotthalmot_hogy_mindenki_megtudja_ki_lopott_a_telepulesen","timestamp":"2018. október. 02. 16:30","title":"Toroczkai kiplakátolta Ásotthalmot, hogy mindenki megtudja, ki lopott a településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]